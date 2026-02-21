Oosting komt met heel slecht nieuws voor Antwerp, net voor aftrap tegen Union

Antwerp moet het vanavond stellen zonder enkele sleutelspelers in de wedstrijd tegen Union. Zowel Xander Dierckx als Thibo Somers zijn geblesseerd en ontbreken in de selectie.

De zestienjarige Dierckx liep eerder een tik op de kuit op in de bekerwedstrijd tegen Anderlecht. Hij speelde wel tegen Westerlo, maar ondervond nadien teveel hinder om volledig fit te zijn.

Ook Somers is niet inzetbaar. Coach Oosting zag zich genoodzaakt enkele wijzigingen door te voeren en plaatste Vandeplas en Verstraeten op de bank.

Vier nieuwkomers starten nu in de basis: Renders, Kouyaté, Scott en Valencia krijgen hun kans bij de Antwerpenaren. Het is duidelijk dat Antwerp noodgedwongen moet improviseren.

Union heeft een goede reeks tegen Antwerp en won de laatste vier thuiswedstrijden. De laatste zege van de Antwerpenaren in het Dudenpark dateert van mei 2023, toen ze met 0-2 wonnen.

De Brusselaars willen vanavond winnen om de koppositie in de Jupiler Pro League te heroveren. STVV leidt voorlopig het klassement na een 1-4-zege bij Dender, terwijl Club Brugge OHL met 2-1 versloeg.