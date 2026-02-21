🎥 Wat een misser! Schrijvers laat gelijkmaker liggen tegen Club Brugge

OH Leuven kreeg in de tweede helft een enorme kans om de score gelijk te trekken tegen Club Brugge. Een penalty na een fout van Siquet op Akimoto bood hen die mogelijkheid.

De VAR, Wesley Vergoote, werd naar het scherm geroepen om de situatie te bekijken. Na enkele herhalingen werd beslist: penalty voor Leuven.

Siebe Schrijvers schoot zijn penalty hoog over

Siebe Schrijvers nam de elfmeter en stond oog in oog met doelman Mignolet. Het leek het moment om Leuven weer in de wedstrijd te brengen.

Schrijvers miste de strafschop echter volledig. Zijn poging ging hoog over het doel. De ontgoocheling bij Leuven was groot.

De gemiste kans was een zware domper voor OHL, dat zo een belangrijke mogelijkheid op de gelijkmaker liet liggen.

Bij Club Brugge had Carlos Forbs daarna de kans om de wedstrijd volledig op slot te zetten, maar liet dat na.



