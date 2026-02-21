Olivier Deschacht fileert Union-sterkhouder: "Bij Anderlecht zou hij het moeilijker hebben"

Christian Burgess is al jaren een sleutelfiguur bij Union SG en volgens Olivier Deschacht is dat geen toeval. Volgens Deschacht is de manier van spelen van de Brusselaars hem op het lijf geschreven.

“Het systeem met drie centrale verdedigers bij Union laat hem toe zijn gebrek aan snelheid te maskeren en zijn kwaliteiten optimaal te benutten", klinkt het in Le Soir. “Hij is als een vis in het water bij Union.”

Deschacht benadrukt dat Burgess perfect past in het Saint-Gilloise plaatje. “In een ploeg die met twee centrale verdedigers speelt en dominant voetbal brengt, zoals Anderlecht, zou hij het moeilijker hebben.”

Volgens Olivier Deschacht is Christian Burgess zeker geen vuile speler

Wat vooral opvalt, is zijn mentaliteit. Deschacht noemt hem zonder aarzelen “een winnaar en een leider in alle omstandigheden." Ook zijn manier van spelen is volgens Deschacht vaak verkeerd begrepen. “Hij heeft die spanningen en kleine conflicten nodig om op zijn beste niveau te spelen.” Dat zorgt ervoor dat hij tegenstanders provoceert en voortdurend het duel opzoekt.

Toch wil Deschacht een hardnekkig beeld bijstellen. “Ik ben het niet eens met mensen die hem een ‘vuile’ speler noemen. Ik heb hem nooit een tackle zien inzetten met de bedoeling iemand te blesseren.”



Dat blijkt ook uit zijn statistieken. “Hij pakt veel gele kaarten, maar bijna nooit rood. Dat komt omdat hij de grenzen perfect kent en ze op een uitstekende manier opzoekt.”

