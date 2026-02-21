Waar moet Verschaeren naartoe? Analist bekijkt de opties

Yari Verschaeren is einde contract bij RSC Anderlecht. Een vertrek richting het buitenland lijkt de enige optie volgens Franky Van Der Elst.

Geen contractverlenging voor Verschaeren bij Anderlecht

Verschaeren heeft bij Anderlecht een aflopend contract. Hij kreeg een nieuw voorstel, maar moest fors inleveren op zijn jaarlijks loon van 1,5 miljoen euro. En dat zag hij niet zitten.

Daardoor komt het deze zomer ongetwijfeld tot een vertrek voor de speler die dit weekend zijn 250ste wedstrijd voor paars-wit speelt op bezoek bij Zulte Waregem.

Afgelopen winter wou Trabzonspor Verschaeren binnenhalen, maar de speler zei zelf neen tegen een transfer naar Turkije. Maar waar liggen zijn opties dan wel?

“Een subtopper in Nederland zou zeker iets voor hem zijn. AZ, Utrecht, NEC: dat soort ploegen”, vertelt Franky Van Der Elst aan Het Nieuwsblad.

Bekerwinst als afscheidscadeau

Al ziet de analist ook nog andere opties. “Of een middenmoter in een topcompetitie. Iets Bremen-achtig. Of Sevilla: een grote naam, maar de laatste jaren een stuk minder. Frankrijk kan ook interessant zijn. Nice, of zo?”



Verschaeren zat jaren bij Anderlecht. Een bekerwinst zou een mooi afscheidscadeau zijn, voor hem en de club. “Doku en Lokonga en co. wonnen ook niks, maar die hebben ze tenminste nog voor vele miljoenen kunnen verkopen”, besluit Van Der Elst.