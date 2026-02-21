📷 'Absolute toptransfer in de zomer op komst voor Malick Fofana'

Malick Fofana zou deze zomer wel eens een toptransfer kunnen maken. De ex-speler van KAA Gent is al eventjes in beeld bij FC Barcelona en de Spanjaarden willen nu doorduwen.

Transfer naar FC Barcelona voor Malick Fofana

Fofana verliet KAA Gent in januari 2024 voor een bedrag van 19,50 miljoen euro richting Olympique Lyon. Sindsdien groeide zijn marktwaarde aanzienlijk, mede door zijn vaste rol in de Franse competitie.

Volgens Transfermarkt is hij 30 miljoen euro waard. Zijn contract loopt nog tot medio 2028 in Frankrijk. Lyon bevindt zich momenteel in een periode van financiële herstructurering, waardoor een transfer heel realistisch is.

Volgens transferjournalist Ekrem Konur behoort Fofana tot de prioriteiten van FC Barcelona voor de komende zomermercato. De Catalaanse club zou de gevraagde som van ongeveer 30 miljoen euro als haalbaar inschatten.

Financiële voorwaarden

Hoewel Barcelona de waardering van de speler als redelijk beschouwt, blijft de naleving van de LaLiga-regels rond financiële fairplay een bepalende factor. Eerst zou een uitgaande transfer nodig kunnen zijn om ruimte te creëren binnen het budget om Fofana aan te trekken.

Barcelona ziet in Fofana een jonge flankspeler met groeipotentieel. De interesse past binnen de bredere strategie van de club om jonge profielen met doorverkoopwaarde aan te trekken.

