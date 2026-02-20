Veel zorgen voor Oosting en dan hebben we het niet alleen over een plekje in de top zes

Royal Antwerp FC moet dringend weer met een overwinning aanknopen. Alleen zitten er heel wat spelers van trainer Joseph Oosting aan de kant.

Onbegrip voor sneeuwmatch tegen Westerlo

De coach van Royal Antwerp FC deed op zijn persconferentie nog eens zijn beklag over het feit dat zijn ploeg in de sneeuw moest spelen tegen Westerlo.

“De nederlaag tegen Westerlo was een tik”, vertelt Oosting aan Het Laatste Nieuws. “Ik wil geen excuses inroepen. Maar dat die match in de sneeuw is gespeeld, begrijp ik niet. Dat zou in Nederland ondenkbaar zijn.”

Al wordt opstaan niet gemakkelijk, want de volgende tegenstander die zaterdagavond wacht is leider Union SG. De Champions’ Play-offs halen blijft echter het doel van de Nederlander.

Veel afwezigen bij Antwerp

“Er is nog altijd geloof in de top zes”, voegt Oosting eraan toe. “Dat moeten we ook uitstralen. We zijn het aan onze stand verplicht om nog vol voor de Champions’ Play-offs te gaan.”

Geoffry Hairemans, Rein Van Helden en Mauricio Benítez waren al eventjes out. Nu moet Oosting ook nog eens Farouck Adekami en Thibo Somers met blessures en Marwan Al-Sahafi voor privé-redenen missen.



“We missen belangrijke jongens”, besluit Oosting. “Benítez is een sleutelspeler in onze manier van voetballen. Thibo is ook een vaste waarde. Ik hoop dat ze snel terug zijn.”