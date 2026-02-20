Anderlecht mag beginnen uitkijken naar andere trainer: dit lijkt de enige manier dat Alfred Schreuder komt

Het is een situatie die niet makkelijk is bij Anderlecht, al beweren ze daar dat het wel in orde komt met het trainersdossier. Het lijkt er wel op dat het dan een andere naam dan die van Alfred Schreuder zal moeten worden...

Zoals gisteren al geschreven: Al-Diraiyah ligt dwars in het dossier. Ondanks dat paars-wit al een principeakkoord heeft met de 53-jarige Nederlander wil de Saoedische club hem niet laten vertrekken. Dat was deze week zo en dat blijft vandaag ook het standpunt.

Anderlecht wil volgende week duidelijkheid, maar men zal van goeie huize moeten komen om de Saoedi's te overtuigen. Daar willen ze hun kansen om te stijgen naar de hoogste klasse gaaf houden en dan is het geen optie om hun trainer in deze cruciale fase van het seizoen te laten vertrekken.

De enige manier lijkt dat Schreuder zelf zijn contract verbreekt

Bij Anderlecht zeggen ze nog andere ijzers in het vuur te hebben, maar momenteel is daar nog niets van uitgelekt. Dat ze zichzelf nog een week geven, betekent ook dat Jérémy Taravel zich maar beter gereed houdt om tot het einde van het (reguliere?) seizoen over te nemen.

Hebben ze er vertrouwen in dat een andere trainer, met andere accenten, het beter zal doen dan Taravel nu de play-offs eraan komen? Dat is de vraag die ze zich momenteel ook stellen in Neerpede moest het Schreuder-verhaal definitief in de vuilbak belanden.



De Saoedi's hebben ook lak aan een verbrekingsclausule, want financieel maken die paar miljoen amper verschil bij hen. De enige manier is dat Schreuder zelf zijn contract verbreekt, maar dat zal hem ook wel wat kosten.