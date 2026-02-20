Hoe moet Club Brugge volgende week spelen zonder Onyedika? "Dat zal wel aanvaard worden door bestuur"

Na de spectaculaire 3-3 tegen Atlético Madrid wacht Club Brugge KV volgende week een loodzware verplaatsing naar de Spaanse hoofdstad. Analist Marc Degryse zag veel positieve punten, maar wijst vooral op één groot gemis: de geschorste Raphael Onyedika.

“Ik vond Onyedika trouwens goed, zowel in balverlies als aan de bal. Het is jammer dat hij geelgeschorst is voor de terugmatch. Club zal Onyedika missen. Voor Ivan Leko wordt het een ‘zoekertje’. Hij zal een nieuw evenwicht in zijn team moeten vinden", klinkt het in HLN.

Degryse schuift zelf een oplossing naar voren. “Volgens mij kan je Aleksandar Stanković best wat achteruit schuiven naar die nummer zes-positie. Akkoord, Stankovic is defensief iets minder sterk dan Onyedika. Maar hij is comfortabel aan de bal en kan het spel verdelen.”

Dan rijst de vraag hoe Leko zijn aanval zal invullen. “Forbs – hopelijk terug fit – en Diakhon op de flanken en Christos Tzolis centraal, achter de spits? Dat zou gewaagd zijn. Maar waarom niet? Je hebt niets te verliezen. Met je aanvallende weelde kan je dit Atlético pijn doen, zo is gebleken.”

Met Forbs, Tzolis én Diakhon in de ploeg tegen Atlético?

Volgens Degryse hoeft Leko niet bang te zijn om risico te nemen. Hij verwijst naar voorzitter Bart Verhaeghe: “Verhaeghe zei dat Club ‘smakelijk voetbal’ bracht tegen een topclub uit een topcompetitie. Met veel lef. Wel dan: als Leko offensieve keuzes maakt, met wat risico, dan zal dat ook aanvaard worden door het bestuur.”

De inzet is dan ook enorm. “Als Club erin slaagt om volgende week goed voetbal te brengen én Atlético uit te schakelen, dan zou dat een enorme stunt zijn. Dan ga je Europa rond. Dan schrijf je geschiedenis. En dan kom je in de achtste finales mogelijk uit tegen Liverpool FC. Kan Simon Mignolet zich daar nog eens tonen. Stel je voor…”