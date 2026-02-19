Royal Antwerp FC heeft geld nodig: is hij de oplossing?

Royal Antwerp lijkt het niet makkelijk te gaan hebben om dit seizoen de Champions' Play-offs te gaan halen. En ondertussen maakte ook de jaarrekening duidelijk dat er nog financieel werk aan de winkel is.

Royal Antwerp moet de komende weken en maanden gaan nadenken over hoe ze de toekomst willen aanpakken. Terwijl er geruchten zijn over een mogelijke overname, is het vooral de vraag welke spelers ze kunnen en willen houden.

Mauricio Benitez momenteel uit met een hamstringblessure

En voor wie ze eventueel opnieuw extra miljoenen kunnen vragen én krijgen. Misschien komt de oplossing wel van Mauricio Benitez, de speler die ze op dit moment wel even moeten missen met een hamstringblessure.

Op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Sporting Charleroi had de coach van Royal Antwerp FC geen goed nieuws te melden: "We hebben onderzoek gedaan en zijn Mauricio een tijdje kwijt", klonk het toen.

Kan de jongeling geld opleveren voor Antwerp?

Rest de vraag wat we van de 22-jarige Argentijn nog mogen gaan verwachten. En wat met zijn toekomst? Hij wordt momenteel door Antwerp gehuurd van Boca Juniors en was dit seizoen al goed voor drie doelpunten voor The Great Old.



Antwerp heeft een aankoopoptie om hem in huis te halen, maar die zou ettelijke miljoenen bedragen en zo een moeilijke zaak worden voor stamnummer 1. Tenzij ze hem voor winst zouden kunnen verkopen, hetzij volgende zomer hetzij later. Dat zal later moeten duidelijk worden.