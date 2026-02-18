Is de JPL beter dan de Ligue 1? Club Brugge-aanvaller Diakhon doet opvallende uitspraak

Mamadou Diakhon is de voorbije weken steeds sterker aan het worden bij Club Brugge. Het voormalige talent van Stade de Reims begint zich stilaan aan te passen aan ons voetbal.

Door negen miljoen euro neer te tellen voor een 19-jarige die zich pas net in de basis had gespeeld bij Reims, zorgde Club Brugge voor gefronste wenkbrauwen. Mamadou Diakhon had dan ook – logisch – wat tijd nodig om zich te tonen in West-Vlaanderen. Onder Nicky Hayen kwam hij in de Pro League slechts twee keer aan de aftrap.

Met de komst van Ivan Leko en de mindere vorm van Christos Tzolis kreeg hij echter meer kansen. Diakhon startte in zes van de laatste zeven competitiewedstrijden en zit inmiddels aan negen assists in alle competities samen.

Een noodzakelijke aanpassing

"Voor ik naar België kwam, had ik bepaalde vooroordelen over het voetbal hier. Daarna heb ik informatie ingewonnen bij de Belgen van Reims. Ik had Will Still als coach en ook Karel Geraerts deze zomer zes weken lang. Hij sprak alleen maar positief over Brugge, maar waarschuwde me dat het begin moeilijk zou zijn. Dat ik hard zou moeten werken om mijn niveau op te krikken… maar dat alles vlot zou verlopen als ik dat deed", vertelt hij aan de RTBF.

De Franse U20-international wist dus wat hem te wachten stond. "Jullie competitie is best ingewikkeld: het is een soort pingpong met al die omschakelingen tussen aanval en verdediging. Er wordt hier veel meer gelopen dan in de Ligue 1. In het begin had ik het ook lastig met de intensiteit op training."



"Ik heb een specifiek programma gevolgd met de fysieke staf om het niveau van de groep bij te benen. Ik moest bijgeschaafd worden. Dat was niet makkelijk, maar wel nodig. Nu voel ik me beter en ik denk dat je dat ook op het veld ziet", besluit hij.