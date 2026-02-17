Filip Joos haalt uit na de Brugse derby: "Daar zou ik als coach boos om zijn"

Cercle Brugge speelde ook in de Brugse derby tegen Club Brugge opnieuw een prima wedstrijd. Toch bekroonde het die prestatie andermaal niet met punten. En zo blijft De Vereniging in hetzelfde bedje ziek van de voorbije maanden.

Als het over expected points gaat, dan stond Cercle Brugge nooit in de Relegation Play-offs. Op een bepaald moment stonden ze zelfs vierde in dat klassement, maar het is natuurlijk in de realiteit dat de punten worden uitgedeeld.

Wat deed Edan Diop bij de eerste goal van Club Brugge?

Zowel aanvallend als defensief is er soms iets te weinig efficiëntie. "Wat Diop doet bij de eerste goal van Club Brugge? Daar zou ik als coach echt boos om zijn", aldus Filip Joos in zijn analyse over de Brugse derby in 90 Minutes.

"Sabbe mag ingooien op de eigen helft. Ok, het is nog ver van doel, maar Diop gaat daar op een meter voorstaan. Daar kan je echt niets doen. Dat is het equivalent van een spits die druk gaat zetten op de keeper, om vervolgens niet mee te moeten lopen in het druk zetten als team."

Cercle Brugge is niet efficiënt genoeg

"Diop doet al staand hetzelfde en het is uiteindelijk Sabbe die de goal vorm geeft. Diop is op dat moment in geen velden of wegen te bekennen. Als je er staat, ga dan ook mee. Hij weet wie Sabbe is, dan kan je veel beter meegaan om te verdedigen ook."

Ook aanvallend was het - met Ngoura op kop - alweer net niet. En zo worden geen wedstrijden gewonnen. Cercle Brugge staat voorlaatste met 24 punten. Dat zijn er zeven meer dan hekkensluiter Dender en dus is er werk aan de winkel.