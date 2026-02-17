STVV blijft het goed doen in de Belgische competitie. Het staat met nog vijf speeldagen voor de boeg op een knappe tweede plaats en mag zo blijven dromen van de titel, of minstens van Europees voetbal. Ook de analisten zijn vol lof.

Ward Kerremans bond de kat de bel aan in 90 Minutes: "Ik wil STVV even complimenten geven. Er is die sneeuw, er is de vroege achterstand omdat de rechtsback een bal niet buiten trapt en niet meer omhoog krijgt door de sneeuw."

Ward Kerremans en Filip Joos spreken over STVV

"Ok, de rode kaart is natuurlijk een cadeautje, maar Sebaoui bleef goed voetballen bijvoorbeeld. Als je dan toch nog de 3-2 maakt, ik vond dat toch echt straf", aldus de bekende acteur. Waarop Filip Joos meteen inpikte.

"Sebaoui was opnieuw fenomenaal. Goto was heel goed en heel slim. Sissako? Niet normaal hoe hij speelde, met al die goede rushes. En er is er eentje die we altijd vergeten: Robert-Jan Vanwesemael. Die is ook enorm goed. Nu speelde hij hoger omdat Muja nog geschorst was. Die kan mij echt bekoren en maakt altijd goede keuzes."

Filip Joos met lof voor Robert-Jan Vanwesemael

Waarop Joos met een verwittiging kwam richting de clickbaitsites: "Ik zeg dit niet! Ik zeg dit niet, maar vijftien jaar geleden met de Rode Duivels die we toen hadden, zouden er mensen zijn die hem zouden geopperd hebben als kanshebber voor de nationale ploeg.'Probeer hem eens', want hij speelt uiteindelijk bij de best voetballende ploeg."



"Zo hebben we er veel gehad. Er zijn er met een, twee, drie of vijftien interlands uit die periode die niet beter zijn dan Vanwesemael is. Dat is nu natuurlijk niet aan de orde met de huidige generatie." Waarop Sam Kerkhofs meteen grapte naar een mogelijke titel: "Je gelooft niet wie Filip Joos als Rode Duivel wil, je kan er gif op innemen."