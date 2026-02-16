Cijfers bevestigen wat we al lang weten: deze Rode Duivel kampt met een schrijnend gebrek aan efficiëntie

Cijfers bevestigen wat we al lang weten: deze Rode Duivel kampt met een schrijnend gebrek aan efficiëntie

Loïs Openda heeft het momenteel moeilijk bij Juventus. De cijfers spreken helaas voor zich, want de Rode Duivel slaagt er niet in om beslissend te zijn. Hij krijgt nochtans meer dan genoeg kansjes om van belang te worden. Een veeg teken voor de Rode Duivels?

Hij wordt weinig gebruikt door Luciano Spalletti en de Belgische spits zit ver van zijn beste vorm. En dat op enkele maanden van het WK 2026. In de laatste ontmoetingen werd Loïs Openda vaak in de slotfase ingebracht, maar hij maakte geen verschil.

De cijfers zeggen heel veel over de vorm van Openda

Sinds zijn komst naar Italië scoorde hij slechts twee doelpunten in 32 wedstrijden in alle competities (totaal gespeelde minuten: 1034). Een magere balans voor de speler van wie in Turijn veel verwacht wordt. Helaas ontbreekt het hem aan rendement en geluk.

De op statistieken gespecialiseerde site Data'Scout deelde iets opvallends over hem. De Belg heeft een hoog xG per wedstrijd van 0,59 en een xA van 0,12. Maar zijn daadwerkelijk verzilverde goals zijn slechts 0,14 per 90 minuten en voor assists is dat 0,00.

Een gebrek aan efficiëntie

De spits staat goed geplaatst en is betrokken bij het aanvallende spel, maar er is een kloof tussen de verwachte productie en de werkelijke output. De Belgische speler mist duidelijk efficiëntie. Zijn G - xG illustreert perfect zijn verlies aan efficiëntie.


Deze indicator meet het verschil tussen de werkelijk gescoorde doelpunten en het aantal doelpunten dat een speler volgens de kwaliteit van zijn kansen had moeten maken. Bij Leipzig was zijn verschil bijna neutraal (-0,03), bij Juventus liep dat op tot -0,45. Met andere woorden: hij maakt duidelijk minder goals dan zijn kansen zouden moeten opleveren. 

