Vermant of Tresoldi eerste spits van Club? Leko onthult zijn visie

Met Romeo Vermant en Nicolo Tresoldi heeft Ivan Leko twee spitsen. Toch wil de trainer van Club Brugge niet kiezen tussen de twee.

Tegen Cercle Brugge kreeg Nicolo Tresoldi opnieuw de voorkeur in de spits en de Duitser scoorde het belangrijke openingsdoelpunt net na de rust. Voor de Duitser al zijn achtste doelpunt in de competitie dit seizoen.

In 41 wedstrijden scoorde Tresoldi elf keer voor blauw-zwart en gaf hij ook vier assists. Ook Romeo Vermant scoorde dit seizoen al elf keer en gaf twee assists, maar had daar slechts 33 wedstrijden voor nodig.

Leko wil niet kiezen tussen Vermant en Tresoldi

Ivan Leko heeft twee volwaardige spitsen bij Club Brugge en zo heeft hij het graag. Maar een vaste spits kiest hij niet. "Van hiërarchie is geen sprake tussen de spitsen en dat zeggen we hen ook", stelde Leko.

"Nu was Tresoldi de matchwinnaar voor ons, de voorbije weken was dat vaak Vermant. Misschien zal hij dat woensdag opnieuw zijn tegen Atlético Madrid. We hebben alle spitsen nodig, ook Gustaf Nilsson."

Al lijkt de rol van Nilsson, die opnieuw niet in de selectie zat, toch uitgespeeld. Leko zal dus blijven roteren met Tresoldi en Vermant de komende weken, tegen Atlético lijkt Vermant dan toch weer in de basis te staan.