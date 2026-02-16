Anderlecht heeft akkoord met nieuwe T1, maar... dat kan nog altijd in het water vallen

Er werd verwacht dat er eind vorige week een nieuwe coach zou zijn op Anderlecht, maar dat is nog steeds niet het geval. Anderlecht heeft al een akkoord met Alfred Schreuder, maar voorlopig houdt zijn huidige club de deur dicht.

Bij Al-Diriyah willen ze hun trainer niet laten gaan in deze fase van het seizoen. De Saudische club verloor zondag wel met 1-3 van Al-Ula, maar blijft volop meestrijden om promotie naar de Saudi Pro League.

De clubleiding wil de sportieve stabiliteit bewaren en geen wijzigingen in de staf doorvoeren terwijl de titelstrijd nog volop bezig is. Daardoor blijft een vertrek van Schreuder voorlopig geblokkeerd.

De Saoedi's kunnen de overgang van Alfred Schreuder naar Anderlecht makkelijk blokkeren

De Nederlander ligt bovendien nog onder contract tot het einde van het seizoen, waardoor Anderlecht sowieso een afkoopsom op tafel zal moeten leggen om hem los te weken. In Brussel leeft wel het vertrouwen dat er uiteindelijk een akkoord kan worden gevonden.

Paars-wit blijft achter de schermen werken aan de aanstelling van een opvolger voor Besnik Hasi. Officieel commentaar kwam er zondag niet, maar het dossier blijft een absolute prioriteit voor de clubleiding.



Het is sowieso niet de bedoeling om het seizoen uit te doen met Jérémy Taravel als T1. Ze willen hem graag bij de staf houden en niet opbranden. Het belooft nog een hele strijd te worden om Schreuder aan te stellen, want de Saoedi's hebben het geld uiteraard niet nodig. Als ze het been stijf houden, kan Anderlecht daar weinig aan doen.