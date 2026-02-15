Is vernedering voor Atlético Madrid de ideale opsteker voor Club Brugge?

Atlético Madrid, de volgende tegenstander van Club Brugge, is in La Liga vernederd door een ploeg uit de onderste regionen. Is dat een opsteker voor blauw-zwart, of moeten we er niet door gaan dromen?

Atlético Madrid is weer met de voeten op de grond beland. Drie dagen na de demonstratie tegen Barça in de Copa del Rey verloor de Madrileense club met 3-0 van Rayo Vallecano in La Liga. Een nederlaag tegen een ploeg uit de onderste regionen.

Rayo Vallecano wint met 3-0 van Atlético Madrid

Rayo Vallecano sloeg op het juiste moment toe. Fran Perez opende de score, en kort daarna verdubbelde Oscar Valentin. Atlético stond binnen enkele minuten met de rug tegen de muur en ging op die manier zwaar ten onder.

De mannen van Diego Simeone kwamen moeilijk in de wedstrijd. Nobel Mendy kopte de 3-0 binnen. Rayo was solide en controleerde de wedstrijd tot het einde. Er moet wel bij gezegd worden dat er bij Atlético negen andere namen als bij de vorige wedstrijd op het veld stonden.

Goede zaak voor Ivan Leko & co?

Die nederlaag kan Ivan Leko inspiratie geven. Club Brugge ontvangt volgende woensdag de Madrilenen voor de play-offs van de Champions League. In hun twee laatste onderlinge duels, in oktober 2022, pakten de Bruggelingen een gelijkspel en een zege.

Real Madrid heeft 15 punten voorsprong in het klassement. Atlético staat vierde, op gelijke hoogte met Villarreal. Er is de komende maanden dus ook in de eigen competitie werk aan de winkel om de doelen te bereiken.



