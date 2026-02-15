🎥 Heel bijzondere 'ereronde' voor spelers RSC Anderlecht: de crisis is bijzonder diep

De euforie van de Beker van België is alweer een beetje vergeten. Anderlecht blijf in hetzelfde bedje ziek en is op een 0-0 gelijkspel gehouden door RAAL La Louvière. Voor paars-wit is het al de zevende competitiewedstrijd op rij zonder zege.

In een met sneeuw bedekt Lotto Park is Anderlecht er niet in geslaagd om ook maar één doelpunt te maken tegen RAAL La Louvière. Het is al zeven wedstrijden op rij dat Anderlecht niet meer wint in de competitie.

Het spektakel was armoedig. Weinig kansen, weinig ritme en veel fouten. Anderlecht is er niet in geslaagd om druk te zetten op een ploeg uit La Louvière die vecht om in de Pro League te blijven. En zo werd er in de competitie ook andermaal niet gescoord.

Het contrast met vorige week is opvallend. Men dacht dat de ploeg weer op de rails stond na de kwalificatie voor de finale van de Beker van België tegen Antwerp. Het Taravel-effect heeft slechts één wedstrijd geduurd.

Spelers moeten lege tribunes groeten

De spelers maakten zoals steeds een ereronde terwijl de tribunes bijna leeg waren. De supporters waren al vertrokken. De commentator liet op DAZN optekenen: "Dit is de minst eervolle ereronde uit de geschiedenis."

Het toont alleen maar aan dat de problemen bij paars-wit veel dieper zitten en dat er dringend iets moet gaan veranderen. Aan Alfred Schreuder of wie er ook komt volgende week om de trein niet verder te laten ontsporen.