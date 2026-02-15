🎥 Heel bijzondere 'ereronde' voor spelers RSC Anderlecht: de crisis is bijzonder diep

🎥 Heel bijzondere 'ereronde' voor spelers RSC Anderlecht: de crisis is bijzonder diep

De euforie van de Beker van België is alweer een beetje vergeten. Anderlecht blijf in hetzelfde bedje ziek en is op een 0-0 gelijkspel gehouden door RAAL La Louvière. Voor paars-wit is het al de zevende competitiewedstrijd op rij zonder zege.

In een met sneeuw bedekt Lotto Park is Anderlecht er niet in geslaagd om ook maar één doelpunt te maken tegen RAAL La Louvière. Het is al zeven wedstrijden op rij dat Anderlecht niet meer wint in de competitie.

RSC Anderlecht raakt niet verder dan 0-0 gelijkspel tegen La Louvière

Het spektakel was armoedig. Weinig kansen, weinig ritme en veel fouten. Anderlecht is er niet in geslaagd om druk te zetten op een ploeg uit La Louvière die vecht om in de Pro League te blijven. En zo werd er in de competitie ook andermaal niet gescoord.

 
 
 
 

Het contrast met vorige week is opvallend. Men dacht dat de ploeg weer op de rails stond na de kwalificatie voor de finale van de Beker van België tegen Antwerp. Het Taravel-effect heeft slechts één wedstrijd geduurd.

Spelers moeten lege tribunes groeten

De spelers maakten zoals steeds een ereronde terwijl de tribunes bijna leeg waren. De supporters waren al vertrokken. De commentator liet op DAZN optekenen: "Dit is de minst eervolle ereronde uit de geschiedenis."

Anderlecht-spelers weer uitgefloten: "Dat doet pijn"
Het toont alleen maar aan dat de problemen bij paars-wit veel dieper zitten en dat er dringend iets moet gaan veranderen. Aan Alfred Schreuder of wie er ook komt volgende week om de trein niet verder te laten ontsporen.

Anderlecht-spelers weer uitgefloten: "Dat doet pijn"

Taravel weet waar het verschil met donderdag lag: "Maar dat is geen excuus voor deze prestatie"

Anderlecht zit nog altijd in crisis: dit is al héél lang niet meer gebeurd

Anderlecht zit nog altijd in crisis: dit is al héél lang niet meer gebeurd

20 minuten het Anderlecht van tegen Antwerp en daarna... Paars-wit laat weer pijnlijk punten liggen

20 minuten het Anderlecht van tegen Antwerp en daarna... Paars-wit laat weer pijnlijk punten liggen

"In godsnaam": kijkers snappen niets van wat ze zien in Anderlecht - La Louvière

"In godsnaam": kijkers snappen niets van wat ze zien in Anderlecht - La Louvière

Coach Zulte Waregem kan niet lachen met arbitrage: "Een moment doet de wedstrijd kantelen"

Coach Zulte Waregem kan niet lachen met arbitrage: "Een moment doet de wedstrijd kantelen"

STVV haalt een dubbele achterstand op en greep de drie punten na een discutabel doelpunt

STVV haalt een dubbele achterstand op en greep de drie punten na een discutabel doelpunt

De Rode Duivel van het moment? Speler met verleden bij OH Leuven en Antwerp laat alweer van zich spreken

De Rode Duivel van het moment? Speler met verleden bij OH Leuven en Antwerp laat alweer van zich spreken

"Er viel niet meer te voetballen": Janssen over sneeuwmatch tegen Westerlo

"Er viel niet meer te voetballen": Janssen over sneeuwmatch tegen Westerlo

🎥 Het onterechte omslagpunt van de wedstrijd? "Belachelijk rood"

🎥 Het onterechte omslagpunt van de wedstrijd? "Belachelijk rood"

Na interesse van KRC Genk: Carl Hoefkens doet opvallende onthulling

Na interesse van KRC Genk: Carl Hoefkens doet opvallende onthulling

Is vernedering voor Atlético Madrid de ideale opsteker voor Club Brugge?

Is vernedering voor Atlético Madrid de ideale opsteker voor Club Brugge?

🎥 Oosting wijst naar twee fases (en twee spelers) waar het misloopt in nieuwe Antwerpse nederlaag

🎥 Oosting wijst naar twee fases (en twee spelers) waar het misloopt in nieuwe Antwerpse nederlaag

KV Mechelen-fans trekken aan de alarmbel: "Dat vinden wij werkelijk schaamteloos"

KV Mechelen-fans trekken aan de alarmbel: "Dat vinden wij werkelijk schaamteloos"

🎥 Charaï klopt zich op de borst na "verdiende overwinning" van Westerlo op het veld van Antwerp

🎥 Charaï klopt zich op de borst na "verdiende overwinning" van Westerlo op het veld van Antwerp

Absolute clubgeschiedenis: Thibaut Courtois doet beter dan Iker Casillas bij Real Madrid

Absolute clubgeschiedenis: Thibaut Courtois doet beter dan Iker Casillas bij Real Madrid

Antwerp zoekt niet ver naar excuses na nederlaag tegen Westerlo: "Dit was geen voetbal meer"

Antwerp zoekt niet ver naar excuses na nederlaag tegen Westerlo: "Dit was geen voetbal meer"

🎥 Ivan Leko reageert na opvallende duw ... aan eigen speler

🎥 Ivan Leko reageert na opvallende duw ... aan eigen speler

Werd Dender benadeeld tegen OH Leuven? "Blijkbaar is dat voor de scheidsrechter moeilijk"

Werd Dender benadeeld tegen OH Leuven? "Blijkbaar is dat voor de scheidsrechter moeilijk"

Winterdecor zorgt voor opvallende beelden: zo ziet het veld van Anderlecht er twee uur voor de aftrap uit

Winterdecor zorgt voor opvallende beelden: zo ziet het veld van Anderlecht er twee uur voor de aftrap uit

LIVE: Anderlecht zoekt naar bevestiging na bekerexploit, La Louvière geen makkelijke klant

LIVE: Anderlecht zoekt naar bevestiging na bekerexploit, La Louvière geen makkelijke klant

Westerlo glijdt het beste door de sneeuw op de Bosuil en zorgt voor nieuwe thuisnederlaag Antwerp

Westerlo glijdt het beste door de sneeuw op de Bosuil en zorgt voor nieuwe thuisnederlaag Antwerp

Jérémy Taravel als hoofdcoach bij Anderlecht? Johan Boskamp spreekt klare taal

Jérémy Taravel als hoofdcoach bij Anderlecht? Johan Boskamp spreekt klare taal

🎥 Ivan Leko heeft verrassende mening over moeilijk slotkwartier van Club Brugge

🎥 Ivan Leko heeft verrassende mening over moeilijk slotkwartier van Club Brugge

Anderlecht zet vol in op Alfred Schreuder maar botst op groot probleem

Anderlecht zet vol in op Alfred Schreuder maar botst op groot probleem

Champagne in open lucht koel zetten? Beveren trekt zich niets aan van de sneeuw en stoomt door

Champagne in open lucht koel zetten? Beveren trekt zich niets aan van de sneeuw en stoomt door

Gerkens slaat mea culpa na misser, maar zag Cercle ook fouten maken in Brugse derby

Gerkens slaat mea culpa na misser, maar zag Cercle ook fouten maken in Brugse derby

Onverdiende zege? Mechele moet iets toegeven na gewonnen Brugse derby

Onverdiende zege? Mechele moet iets toegeven na gewonnen Brugse derby

Anderlecht wil zo snel mogelijk Nathan De Cat overtuigen: dit is het plan

Anderlecht wil zo snel mogelijk Nathan De Cat overtuigen: dit is het plan

Sneeuw zorgt voor problemen: wedstrijden Pro League gestaakt

Sneeuw zorgt voor problemen: wedstrijden Pro League gestaakt

🎥 Onwaarschijnlijke misser en een nog onwaarschijnlijker doelpunt: Cercle Brugge doet het allemaal

🎥 Onwaarschijnlijke misser en een nog onwaarschijnlijker doelpunt: Cercle Brugge doet het allemaal

Club leert Cercle lesje in efficiëntie in Brugse derby en sluipt dichter bij Union

Club leert Cercle lesje in efficiëntie in Brugse derby en sluipt dichter bij Union

Marseille stort in en vergeet zijn Rode Duivel: de situatie rond Arthur Vermeeren baart zorgen

Marseille stort in en vergeet zijn Rode Duivel: de situatie rond Arthur Vermeeren baart zorgen

Voorzitter Alex Muzio verrast met wel heel zware uitspraak: Union SG denkt groter dan ooit

Voorzitter Alex Muzio verrast met wel heel zware uitspraak: Union SG denkt groter dan ooit

"Het is absurd": Beerschot trekt aan de alarmbel na late domper tegen KV Kortrijk

"Het is absurd": Beerschot trekt aan de alarmbel na late domper tegen KV Kortrijk

De grote terugkeer van Jean Kindermans naar Anderlecht: het zit in de laatste rechte lijn

De grote terugkeer van Jean Kindermans naar Anderlecht: het zit in de laatste rechte lijn

