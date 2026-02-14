Anderlecht kaapt één van de grootste talenten uit de jeugdwerking van Genk weg

De jeugdafdeling van Anderlecht is alweer bezig met het versterken van zijn teams voor volgend seizoen. Een opvallende aanwinst is Riley Mikelon, een toptalent uit de U13 van Genk, momenteel koploper in hun reeks.

Mikelon maakte eerder dit seizoen indruk tijdens het eerste duel tussen Genk en Anderlecht. De Limburgers wonnen toen met 9-1, en de jonge aanvaller scoorde maar liefst vijf keer tegen de Brusselse verdediging.

Bij de returnwedstrijd was Riley Mikelon geschorst. Zonder de aanvaller domineerde Anderlecht het spel, maar verloor ook wel.

De voorbije jaren gingen er wel meer spelers de omgekeerde richting uit. Genk haalde heel wat talenten weg uit Neerpede, met Kos Karetsas natuurlijk als grootste klap voor paars-wit.

Met Riley Mikelon lijkt Anderlecht een groot talent te hebben binnengehaald

De overgang van Mikelon naar Anderlecht werd intussen officieel bevestigd. De club hoopt dat hij ook volgend seizoen een bepalende rol kan spelen bij de jeugd en verder kan doorgroeien binnen de eigen jeugdopleiding.

Anderlecht wil de eigen jeugdwerking de komende jaren weer helemaal herstructureren en zet daarom volop in op een terugkeer van Jean Kindermans.



