Franky Van der Elst laat zich uit over titeldebat: "Ga misschien Club-fans tegen schenen schoppen"

Union SG staat ook dit seizoen eerste in de Jupiler Pro League én het plaatste zich voor de finale van de Beker van België. Op die manier blijven ze maar indruk maken op iedereen. Wanneer stopt het een keertje voor de Brusselaars?

Al enkele jaren wordt er gedacht dat het einde van de geweldige hausse van Union SG er vroeger dan later moet aankomen. De prijzen zeggen echter iets anders: een keertje de Beker van België én een keertje landskampioen.

Union SG blijft prijzen pakken

Dit seizoen kunnen ze misschien wel eens uitpakken met de dubbel en zo helemaal tonen dat ze de beste ploeg van het moment zijn. Franky Van der Elst zag ondertussen met Guilherme Smith voor de zoveelste keer een transfer indruk maken.

Keer op keer bewijzen de Brusselaars dat ze niet van plan zijn om snel de rol te lossen. Het team heeft heel veel kwaliteiten en mag daarom ook dit jaar als een van de favorieten gezien worden om prijzen te gaan pakken.

Union favoriet om de dubbel te pakken?

"Je gaat mij niet horen zeggen dat Union dit jaar de dubbel niet kan pakken. De bekerfinale wordt speciaal, maar het is wel favoriet", kijkt Franky Van der Elst in FoxPop al een keertje naar de bekerfinale half mei.



"En voor de titel is het óók favoriet. Het staat op kop en - ik ga er misschien Club-fans mee tegen de schenen schoppen - je wint makkelijker van Club Brugge dan van Union. Als Club Union daar nog weg wil krijgen, dan heeft het werk."