"De best mogelijke groep": Leonardo Bonucci lijkt duidelijk niet bang voor België
Leonardo Bonucci, assistent-bondscoach van Italië, heeft gereageerd op de loting van zijn ploeg in de Nations League. De voormalige verdediger was aanwezig in Brussel en verscheen daar in de mixed zone voor de pers.

België zit in de groep van Italië, samen met Frankrijk en Turkije. Een stevige poule die Leonardo Bonucci duidelijk kan smaken. 'Het is zonder twijfel een boeiende groep. Vier grote nationale ploegen nemen het tegen elkaar op.'

"Om wedstrijden van het allerhoogste niveau te zien, is dit de best mogelijke groep. Ik ben dus tevreden met deze loting”, vertelde hij onder meer aan TRT Sport. Het algemene niveau in deze groep lijkt hem allesbehalve af te schrikken.

Italië treft ook Turkije, dat geleid wordt door de Italiaan Vincenzo Montella. Dat duel krijgt vanzelfsprekend een extra dimensie. "We hebben al met Vincenzo Montella gesproken vóór de loting. Tegen hem spelen is altijd mooi. Het worden intense wedstrijden."

"Turkije én Italië beschikken over veel talent en enkele grote namen. Het zijn twee ploegen die goed voetbal brengen. Het worden duels die de moeite waard zijn", aldus Bonucci.

België-Italië: het programma


Op de eerste speeldag neemt Italië het op 25 september in eigen land op tegen België. De terugwedstrijd wordt op 15 november in België gespeeld. Twee duels om naar uit te kijken.

