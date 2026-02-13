Hayk Milkon zet Dender op scherp voor duel met OHL: "We hebben de boodschap overgebracht"

FCV Dender EH trekt op speeldag 25 naar OH Leuven in een kelderkraker. De Oost-Vlamingen moeten dringend punten pakken als ze ook nog maar enigszins aan het behoud willen kunnen denken. Hayk Milkon zette de boel deze week op scherp.

Dender ging vorig weekend met 1-0 onderuit op het veld van Zulte Waregem. Fabio Ferraro lag met een slordige pass aan de basis van het enige doelpunt van de wedstrijd. Stavros Gavriel twijfelde niet en krulde de bal enig mooi in de hoek. Zo werd het een nieuwe nederlaag voor Dender, dat nog maar drie keer won dit seizoen.

"We waren voor het eerst sinds mijn komst bijna onherkenbaar in wat wij dit seizoen vertegenwoordigen", vertelt Dender-coach Hayk Milkon aan Het Laatste Nieuws. "We hebben de zaken moeten benoemen, zodat iedereen helder weet wat er zich heeft afgespeeld in de wedstrijd."

Milkon heeft de boodschap overgebracht

"Ik had voorspeld dat het een frustrerende wedstrijd zou worden, waarin je bij momenten weinig tempo zal kunnen leggen en het toch zal moeten proberen te doen. Dat betekent niet dat we in de passiviteit moesten vervallen die we hebben getoond. We hebben de boodschap overgebracht."

"En dan is het weer opbouwen en zorgen dat we opnieuw klaarstaan voor de wedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven, met de juiste ingesteldheid", weet Milkon. "We moeten onze defensieve stabiliteit, die we hebben teruggevonden, behouden en onze offensieve intenties en creativiteit opnieuw tonen om een resultaat te boeken."

Dender staat voor belangrijke weken met duels tegen OH Leuven, STVV en Cercle Brugge. Een goed resultaat tegen OHL zou de rode lantaarn een boost kunnen geven voor het absolute slot van de reguliere competitie.