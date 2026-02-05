Eindelijk meer nieuws over Thomas Foket en Mats Rits vanuit Anderlecht

Thomas Foket en Mats Rits lopen nog steeds rond op Neerpede. De twee ervaren spelers kwamen de laatste weken in actie bij RSCA Futures. Trainer Jelle Coen legt uit hoe het zit.

Hoe gaat het nog Mats Rits en Thomas Foket? De twee spelers zitten op een serieus zijspoor bij Anderlecht. Sinds het begin van het seizoen kregen ze nagenoeg geen kansen, zowel bij de A-ploeg als bij de U23.

Maar de laatste weken kwam daar verandering in. Rits mocht met RSCA Futures tegen Jong Gent een volledige wedstrijd spelen en tegen Lierse 72 minuten. Vorige week stond Foket dan weer een uur op het veld tegen RFC Liège.

Jelle Coen legt uit hoe het zit met Mats Rits en Thomas Foket

"We zullen nooit een jeugdspeler aan de kant zetten om speelkansen te geven aan een dispensatiespeler", benadrukt trainer Jelle Coen. "Het is niet de bedoeling om een jeugdspeler te barreren, maar dat neemt uiteraard niet weg dat Rits en Foket een meerwaarde brengen. Het zijn voorbeeldprofs met een goede ingesteldheid en zowel naast het veld als in de kleedkamer vertolken ze een belangrijke rol naar de jonkies toe."

Hoe moet het nu verder met de twee? Rits heeft nog een contract tot eind juni terwijl Foket nog tot juni 2027 speler van Anderlecht kan zijn. "Het zijn doorgewinterde profs, maar het is wel duidelijk dat de ambitie van Thomas en Mats niet in de Challenger Pro League ligt", spreekt Coen.

"Ze krijgen sporadisch weleens speelminuten om naar matchritme toe niet ondergesneeuwd te geraken. Voor mij zijn Foket en Rits wel interessante spelers. Ze vormen mijn verlengstuk op training en eventueel tijdens de match. Doorgaans bevestigen ze mijn aanpak, maar ze hoeven het niet altijd met mij eens te zijn. Dat leidt dan weleens tot verrijkende discussies en nieuwe inzichten, waar de ploeg enkel wel kan bij varen", besluit de T1 van RSCA Futures.