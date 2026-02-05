Situatie Zanka: iedereen voelde het aankomen, net als bij RSC Anderlecht

Situatie Zanka: iedereen voelde het aankomen, net als bij RSC Anderlecht
Foto: © photonews

Mathias Zanka Jorgensen had het moeilijk bij Anderlecht. Veel vrolijker werd zijn verhaal ook niet in Los Angeles. En dus is ook daar zijn avontuur nu opnieuw geschreven. Waarheen leidt/lijdt het vervolg van zijn carrière?

Een jaar geleden had RSC Anderlecht een akkoord gevonden met Zanka en LA Galaxy om een streep te trekken onder de laatste zes maanden van het contract van de speler. De Deense international lag immers steeds meer onder vuur in het Lotto Park.

RSC Anderlecht liet Zanka gewoon vertrekken

Hoewel hij werd geprezen om zijn ervaring in de Premier League en zijn leiderschap, bleef de 35-jarige verdediger teleurstellen met behoorlijk ongelukkige ingrepen en een gebrek aan snelheid. Het begin van een lijdensweg.

Ook in de MLS kreeg hij de zaken niet echt op de rails. Nadat hij de eerste weken als basisspeler speelde, kostte een rode kaart hem zijn plaats in de basiself. Een beenblessure veroordeelde hem daarna nog meer tot de bank of tribune. Zo kwam hij in slechts één van de laatste zeven wedstrijden van het seizoen in actie.

Een onvermijdelijke uitkomst voor Zanka

Enkele weken geleden hadden Deense media het al over een contractbreuk. Dat is nu ook officieel bevestigd door de club: beide partijen hebben een akkoord gevonden om in onderling overleg vroeger dan voorzien uit elkaar te gaan.

Deze keer is het niet om meteen elders te gaan herbeginnen: Zanka is nu transfervrij. Nu de transfermarkt in veel competities net gesloten is, zal hij moeten hopen op clubs die er niet in geslaagd zijn hun centrale verdediging te versterken zoals ze wilden.

