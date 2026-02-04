Crisis bij Anderlecht bereikt nieuw dieptepunt

Het gaat al langer moeizaam bij Anderlecht en de recente nederlaag in de Clasico, gevolgd door het ontslag van Besnik Hasi, bevestigde nog maar eens hoe diep de club in de sportieve crisis zit. Ook de cijfers schetsen een bijzonder somber beeld.

Het gaat echt niet goed met Anderlecht de laatste jaren en al zeker de laatste maanden. Na de verloren Clascio werd trainer Besnik Hasi ontslagen, wat de sportieve malaise nog maar eens onderstreept.

Het is crisis bij paars-wit en alle cijfers wijzen daar ook op. Het pijnlijkste cijfer van ze allemaal? Dat zal misschien wel de totale marktwaarde zijn, want die heeft een pijnlijke dieptepunt bereikt. Het is ook altijd een veelzeggende waardemeter.

DAZN merkte op dat de totale marktwaarde van Anderlecht voor het eerst sinds het seizoen 2013/2014 onder de 100 miljoen euro is gezakt. Momenteel bedraagt die volgens Transfermarkt zo'n 96,20 miljoen euro.

Pijnlijk dieptepunt in marktwaarde

Vorig seizoen waren alle Anderlecht-spelers samen nog 124,10 miljoen euro waard. Het seizoen 13/14 was, tot nu, het laatste seizoen waarin dat getal onder de 100 miljoen ging. Destijds bedroeg de totale waarde van de kern 91,80 miljoen euro.

Het hoogtepunt van de voorbije jaren was op dat vlak seizoen 20/21. Anderlecht pakte toen geen prijs, maar had wel een totale waarde van 139,80 miljoen euro. De voorbije jaren kelderde dit aan sneltempo. Het blijft opvallend, zeker omdat transfersommen voor spelers door de jaren heen alleen maar zijn gestegen.



Dat cijfer illustreert hoe ver Anderlecht sportief én economisch is teruggevallen tegenover zijn status van weleer. De club wil terug naar de top, maar de grote vraag blijft nu hoe snel Anderlecht die neerwaartse spiraal kan doorbreken.