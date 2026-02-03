De transfer is helemaal rond: 'Oh verlaat KRC Genk en trekt voor vijftien miljoen euro naar Turkije'

Hyeon-gyu Oh verlaat KRC Genk. De Limburgers hebben een akkoord met Besiktas JK over de onmiddellijke transfer van de aanvaller.

De transfer hing al even in de lucht en is nu ook rond. Hyeon-gyu Oh verlaat KRC Genk en gaat voor Besiktas JK voetballen.

Het Laatste Nieuws weet dat beide clubs vanavond een akkoord hebben bereikt. Kara Kartallar betaalt vijftien miljoen euro voor de 24-jarige Zuid-Koraan.

Hoeveel betaalt Besiktas JK aan KTC Genk voor Hyeon-gyu Oh?

Voor de duidelijkheid: dat bedrag is inclusief bonussen. Al weten Turkse bronnen dat het bonussensysteem méér dan haalbaar is.

Afgelopen zomer was VfB Stuttgart nog bereid om 28 miljoen euro te betalen voor Oh. De medische proeven - of was het opgezet spel om onderuit de deal te komen? - gooiden roet in het eten.

Deal is rond... behoudens geslaagde medische proeven



Oh reist woensdag af naar Istanboel om er diezelfde medische proeven af te leggen en vervolgens zijn krabbel te zetten onder een contract. Tenzij er (opnieuw) een medisch probleem zou opduiken...