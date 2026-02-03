De transfer is helemaal rond: 'Oh verlaat KRC Genk en trekt voor vijftien miljoen euro naar Turkije'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 1 reacties
De transfer is helemaal rond: 'Oh verlaat KRC Genk en trekt voor vijftien miljoen euro naar Turkije'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Hyeon-gyu Oh verlaat KRC Genk. De Limburgers hebben een akkoord met Besiktas JK over de onmiddellijke transfer van de aanvaller.

De transfer hing al even in de lucht en is nu ook rond. Hyeon-gyu Oh verlaat KRC Genk en gaat voor Besiktas JK voetballen.

Het Laatste Nieuws weet dat beide clubs vanavond een akkoord hebben bereikt. Kara Kartallar betaalt vijftien miljoen euro voor de 24-jarige Zuid-Koraan.

Hoeveel betaalt Besiktas JK aan KTC Genk voor Hyeon-gyu Oh?

Voor de duidelijkheid: dat bedrag is inclusief bonussen. Al weten Turkse bronnen dat het bonussensysteem méér dan haalbaar is.

Afgelopen zomer was VfB Stuttgart nog bereid om 28 miljoen euro te betalen voor Oh. De medische proeven - of was het opgezet spel om onderuit de deal te komen? - gooiden roet in het eten.

Deal is rond... behoudens geslaagde medische proeven


Oh reist woensdag af naar Istanboel om er diezelfde medische proeven af te leggen en vervolgens zijn krabbel te zetten onder een contract. Tenzij er (opnieuw) een medisch probleem zou opduiken...

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Süper Lig
Süper Lig Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Besiktas

Meer nieuws

🎥 Senne Lammens en vriendin Vanessa maken (aarzelend) kennis met Britse paparazzi

🎥 Senne Lammens en vriendin Vanessa maken (aarzelend) kennis met Britse paparazzi

22:00
Cruciale zomermercato dient zich aan voor Club Brugge: Dévy Rigaux moet volledige ruggengraat vervangen

Cruciale zomermercato dient zich aan voor Club Brugge: Dévy Rigaux moet volledige ruggengraat vervangen

21:40
3
OFFICIEEL: KRC Genk haalt nog extra aanvaller, en hij was al topschutter

OFFICIEEL: KRC Genk haalt nog extra aanvaller, en hij was al topschutter

17:40
Lag er nog ergens een zak geld? 'Chelsea wil na Vinicius Junior ook Jude Bellingham ophalen bij Real Madrid'

Lag er nog ergens een zak geld? 'Chelsea wil na Vinicius Junior ook Jude Bellingham ophalen bij Real Madrid'

21:20
1
KRC Genk maakt statement en legt superjong talent vast

KRC Genk maakt statement en legt superjong talent vast

17:00
Anderlecht is héél concreet voor deze (vrije) succescoach, maar... hij wil pas na het seizoen naar Brussel komen'

Anderlecht is héél concreet voor deze (vrije) succescoach, maar... hij wil pas na het seizoen naar Brussel komen'

21:00
1
Spanje is in de ban van Haaland: 'Na geflirt van Real Madrid heeft ook de Noorse aanvaller héél véél zin in nieuwe uitdaging'

Spanje is in de ban van Haaland: 'Na geflirt van Real Madrid heeft ook de Noorse aanvaller héél véél zin in nieuwe uitdaging'

20:20
Kanté kan er niét om lachen: 'Fransman weigert te trainen om transfer naar Turkse topclub door te duwen'

Kanté kan er niét om lachen: 'Fransman weigert te trainen om transfer naar Turkse topclub door te duwen'

19:20
Kan hij de verleiding weerstaan? 'Vincent Kompany moet na dit seizoen Pep Guardiola opvolgen bij Manchester City'

Kan hij de verleiding weerstaan? 'Vincent Kompany moet na dit seizoen Pep Guardiola opvolgen bij Manchester City'

20:00
Het rapport van Olivier Renard onder de loep: 12 miljoen euro meerwaarde, maar dat bedrag vertelt niét het volledige verhaal

Het rapport van Olivier Renard onder de loep: 12 miljoen euro meerwaarde, maar dat bedrag vertelt niét het volledige verhaal

19:40
4
Club Brugge speelt toch met vuur... Dit kan straks weer veel kritiek opleveren

Club Brugge speelt toch met vuur... Dit kan straks weer veel kritiek opleveren

18:40
7
Zeer schamele statistieken: wie is Coba Da Costa, de man die Angulo moet doen vergeten bij Anderlecht?

Zeer schamele statistieken: wie is Coba Da Costa, de man die Angulo moet doen vergeten bij Anderlecht?

19:00
6
Slechts één thuiszege, maar de volgende wordt de allerbelangrijkste voor Cercle Brugge Analyse

Slechts één thuiszege, maar de volgende wordt de allerbelangrijkste voor Cercle Brugge

17:15
1
Hakim Sahabo neemt afscheid van Standard-fans: dit had hij te zeggen

Hakim Sahabo neemt afscheid van Standard-fans: dit had hij te zeggen

18:00
Nog geen Rode Duivel, maar onder meer Barça, Napoli en Arsenal staan in de rij voor voormalige Genk-speler

Nog geen Rode Duivel, maar onder meer Barça, Napoli en Arsenal staan in de rij voor voormalige Genk-speler

18:20
3
OFFICIEEL: KSC Lokeren haalt nieuwe aanvaller bij JPL-ploeg

OFFICIEEL: KSC Lokeren haalt nieuwe aanvaller bij JPL-ploeg

17:20
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 03/02: Ilenikhena - Massolin - Ndayishimiye - Angely - Hashioka - Mbaye

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/02: Ilenikhena - Massolin - Ndayishimiye - Angely - Hashioka - Mbaye

16:30
Nog een toptransfer in de JPL: door beslissing Nicky Hayen moest Oh nu weg bij Genk

Nog een toptransfer in de JPL: door beslissing Nicky Hayen moest Oh nu weg bij Genk

11:40
11
Patrick Goots uit zorgen richting bekerduel van Antwerp

Patrick Goots uit zorgen richting bekerduel van Antwerp

16:30
3
OFFICIEEL: Voormalige Antwerp-speler vervangt Karim Benzema, The Great Old passeert langs de kassa

OFFICIEEL: Voormalige Antwerp-speler vervangt Karim Benzema, The Great Old passeert langs de kassa

16:30
5
Zeer goed nieuws voor Nicky Hayen en KRC Genk met oog op topper tegen Anderlecht

Zeer goed nieuws voor Nicky Hayen en KRC Genk met oog op topper tegen Anderlecht

14:00
1
Thomas Foket vraagt maar één ding bij RSCA Futures

Thomas Foket vraagt maar één ding bij RSCA Futures

16:15
10
Boos en teleurgesteld: gelijkspel zorgt voor vurige gevoelens bij Felice Mazzu

Boos en teleurgesteld: gelijkspel zorgt voor vurige gevoelens bij Felice Mazzu

15:15
7
Het wonder dat Sporting Charleroi heet: Albert spreekt klare taal over top zes en beker

Het wonder dat Sporting Charleroi heet: Albert spreekt klare taal over top zes en beker

15:45
Na ophef over incident met Arthur Vermeeren: Marseille-coach De Zerbi doet wel héél vreemde uitspraken

Na ophef over incident met Arthur Vermeeren: Marseille-coach De Zerbi doet wel héél vreemde uitspraken

15:30
7
Ongelooflijk: zes maanden geleden nog in de Challenger Pro League, nu tekent hij bij Inter Milan

Ongelooflijk: zes maanden geleden nog in de Challenger Pro League, nu tekent hij bij Inter Milan

15:00
2
Durft (of moet) Edward Still volledig breken met Hasi? Dit kan hij veranderen

Durft (of moet) Edward Still volledig breken met Hasi? Dit kan hij veranderen

14:40
2
STVV zit met een groot probleem dat hen zuur kan opbreken in de play-offs

STVV zit met een groot probleem dat hen zuur kan opbreken in de play-offs

13:45
2
Hoe lost Club het op? Ivan Leko staat voor héél zware uitdaging in de play-offs

Hoe lost Club het op? Ivan Leko staat voor héél zware uitdaging in de play-offs

13:30
12
"Een bende voetballende schoolkinderen": Anderlecht afgemaakt na dramatische Clasico

"Een bende voetballende schoolkinderen": Anderlecht afgemaakt na dramatische Clasico

14:20
5
Komt dit ooit nog goed? Opnieuw zware tegenslag voor Mike Trésor (ex-Genk)

Komt dit ooit nog goed? Opnieuw zware tegenslag voor Mike Trésor (ex-Genk)

12:20
1
OFFICIEEL: KAA Gent slaat op de valreep nog toe en heeft 19-jarige verdediger helemaal beet

OFFICIEEL: KAA Gent slaat op de valreep nog toe en heeft 19-jarige verdediger helemaal beet

12:40
Verrassend? Eén JPL-club deed deze winter bewust geen transfers

Verrassend? Eén JPL-club deed deze winter bewust geen transfers

13:00
1
Bom bij La Louvière: 'Nicolas Frutos gaat aan de slag bij andere JLP-club'

Bom bij La Louvière: 'Nicolas Frutos gaat aan de slag bij andere JLP-club'

12:00
5
🎥 Scheidsrechter Lambrechts kreeg micro tijdens Standard-Anderlecht: "Als het moet geef ik 15 kaarten"

🎥 Scheidsrechter Lambrechts kreeg micro tijdens Standard-Anderlecht: "Als het moet geef ik 15 kaarten"

11:20
4
OFFICIEEL: Westerlo neemt na vier jaar afscheid van middenvelder

OFFICIEEL: Westerlo neemt na vier jaar afscheid van middenvelder

11:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 23
La Louvière La Louvière 1-1 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-4 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Westerlo Westerlo
STVV STVV 0-2 Charleroi Charleroi
Standard Standard 2-0 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 1-0 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 2-2 KV Mechelen KV Mechelen

Nieuwste reacties

rinus michels rinus michels over Club Brugge speelt toch met vuur... Dit kan straks weer veel kritiek opleveren Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Cruciale zomermercato dient zich aan voor Club Brugge: Dévy Rigaux moet volledige ruggengraat vervangen Jerre76 Jerre76 over Wie wordt de volgende Anderlecht-trainer? "Hein Vanhaezebrouck, Philippe Clement, Mark Van Bommel,..." Jasperd Jasperd over Het rapport van Olivier Renard onder de loep: 12 miljoen euro meerwaarde, maar dat bedrag vertelt niét het volledige verhaal Jerre76 Jerre76 over Thomas Foket vraagt maar één ding bij RSCA Futures Borak Borak over Lag er nog ergens een zak geld? 'Chelsea wil na Vinicius Junior ook Jude Bellingham ophalen bij Real Madrid' Borak Borak over Anderlecht is héél concreet voor deze (vrije) succescoach, maar... hij wil pas na het seizoen naar Brussel komen' mr Z mr Z over Zeer schamele statistieken: wie is Coba Da Costa, de man die Angulo moet doen vergeten bij Anderlecht? Andreas2962 Andreas2962 over Na ophef over incident met Arthur Vermeeren: Marseille-coach De Zerbi doet wel héél vreemde uitspraken MaestroZokora#5 MaestroZokora#5 over Nog een toptransfer in de JPL: door beslissing Nicky Hayen moest Oh nu weg bij Genk Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved