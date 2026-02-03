KRC Genk maakt statement en legt superjong talent vast

Lars Roemers, een jonge speler geboren in 2011, heeft zijn eerste profcontract getekend bij KRC Genk. De club maakte het nieuws maandag officieel bekend.

Na Ilyes Bennane (Anderlecht) is Lars Roemers de tweede speler geboren in 2011 die in België een profcontract heeft getekend. Het jonge talent ondertekende een overeenkomst van tweeënhalf jaar bij de Limburgers.

De jonge Genkie speelt op de rechterflank. Hij kan zowel als rechtsachter als rechtsbuiten uit de voeten, een polyvalentie die de club ook benadrukte in haar communicatie.

Roemers is een rasecht product van de jeugdopleiding van KRC Genk, waar hij al actief is sinds de U7. Zijn talent viel al snel op, wat ertoe leidde dat hij op amper 15-jarige leeftijd al prof werd.

De woorden van de technisch directeur over Lars Roemers

Koen Daerden sprak lovend over hem. "Lars combineert snelheid met technische kwaliteit en kent onze club door en door. Hij heeft een sterke band met KRC Genk en toont elke dag de juiste ingesteldheid om verder te groeien."



"De hele Genkse familie wenst Lars Roemers veel succes in zijn verdere ontwikkeling in blauw-wit.", klinkt het bij KRC Genk. Hij zal kunnen groeien bij Jong Genk, als de club hem klaar acht.