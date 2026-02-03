Ondanks overwinning met Beerschot: "Uit respect niet gedaan"

Beerschot boekte een uitzege in Lier, maar de nabespreking kreeg vooral een persoonlijk accent. Glenn Claes gaf een toelichting bij zijn doelpunt tegen zijn ex-ploeg en de manier waarop hij daarmee omging.

Geen Messoudi op de bank

De bezoekers traden aan zonder hun geschorste hoofdtrainer, terwijl ook twee spelers niet inzetbaar waren. Lierse miste eveneens enkele krachten, maar kon rekenen op een goed gevuld stadion.

De thuisploeg kwam vroeg op voorsprong na een snelle aanval, waarna Beerschot het initiatief overnam. De gelijkmaker volgde na een fase waarin de bezoekers meer druk ontwikkelden.

Claes rondde een aanval af met een geplaatste trap in de verste hoek. Daarmee bracht hij zijn ploeg op gelijke hoogte bij de rust, in een duel dat tot dan toe evenwichtig verliep.

Respect van Claes voor Liersesupporters

Na afloop gaf Claes aan dat hij bewust ingetogen bleef na zijn doelpunt. “Uit respect voor de Lierse-fans heb ik niet gejuicht”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. Daarmee verwees hij naar zijn verleden bij de club en de band die hij daar had opgebouwd.



Hij benadrukte dat zijn periode in Lier intens was en verwees naar de steun die hij destijds kreeg. “Ik heb hier twee mooie jaren gekend, heel intens, met hoogtes en laagtes. Die gezangen voor mijn familie, en in het bijzonder voor mijn kindje, zal ik nooit vergeten.”