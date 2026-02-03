Nilson Angulo breekt de stilte na verrassend vertrek en spreekt Anderlecht-fans toe

Het ging dinsdag razendsnel bij Anderlecht. Wat begon als een gerucht, eindigde enkele uren later in een knappe transfer. Nilson Angulo verlaat paars-wit en richt zich met een emotionele boodschap tot de fans.

Het ging dinsdag plots heel snel voor Anderlecht op de wintermercato. Er werd gesproken over een verrassende uitgaande transfer van Nilson Angulo, een van de weinige wingers waarover de club nog beschikte.

Niet veel later werd zijn transfer naar Sunderland ook officieel bekendgemaakt. Paars-wit vangt nog 17,3 miljoen euro met meer dan 3 miljoen euro aan mogelijke bonussen.

Angulo neemt afscheid van Anderlecht

De flankaanvaller kwam in de zomer van 2022 aan in Brussel. Hij groeide er uit tot een volwaardige winger en was niet meer weg te denken uit de basis van Besnik Hasi (die ondertussen ook ontslagen is). Bij het verlaten van de club liet Angulo nog een afscheidsboodschap na voor de supporters.

"Hallo fans, dit is Nilson. Zoals velen van jullie al weten verlaat ik de club", opent de Ecuadoriaan via de sociale media van Anderlecht. "Ik ben heel blij met deze nieuwe stap, maar tegelijk ook een beetje verdrietig want RSC Anderlecht zit echt voor een groot deel in mijn hart."

"Ik heb hier veel mooie momenten meegemaakt. Die zal ik nooit vergeten. Ik wens het team het allerbeste dit seizoen. Ik hoop dat ze Anderlecht terugbrengen naar waar het echt thuishoort. Al het best voor mijn teamgenoten", besluit Angulo.



