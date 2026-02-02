Antwerp doet geen transfers voor A-ploeg, maar wel groot talent binnengehaald dat zich moet bewijzen

Antwerp heeft tijdens deze laatste transferdag geen versterkingen voor de A-ploeg gehaald, maar de club legde wel een groot talent vast voor de toekomst.

Het gaat om de Ivoriaanse middenvelder Modibo Fofana, 18 jaar oud, die overkomt van Jeunesse Athlétique Club d’Angré. Deze club is verbonden aan de bekende opleidingsschool van Jean-Marc Guillou.

Fofana sluit voorlopig aan bij de Young Reds, waar hij zich zal moeten bewijzen voordat hij eventueel doorstroomt naar het eerste elftal.

Modibo Fofana kan - als hij overtuigd - voor 4 jaar tekenen bij Antwerp

Antwerp heeft een optie bedongen om de speler later voor vier jaar vast te leggen. Zo wil de club zich verzekeren van zijn diensten als het talent zich goed ontwikkelt.

De Ivoriaanse middenvelder staat bekend om zijn techniek en overzicht op het middenveld, eigenschappen die hij op jonge leeftijd al liet zien in zijn jeugdploegen.



Met Fofana hoopt Antwerp opnieuw een beloftevolle Afrikaanse speler aan te trekken, zoals de club dat in het verleden vaker deed, en zo te investeren in de toekomst.