Is Patro Eisden klaar voor Jupiler Pro League? CEO geeft resoluut antwoord

Patro Eisden blijft mikken op de tweede plaats in de Challenger Pro League. Die geeft recht op de promotie naar de hoogste klasse. CEO Wouter Corstjens licht de haalbaarheid en realiteit toe.

Beslissingen nemen

Corstjens verwijst naar zijn overstap van de kleedkamer naar het bestuur. Hij maakt duidelijk dat beslissingen binnen het triumviraat Colley-Stijnen-Corstjens snel genomen worden. “Met een videocall kunnen we een beslissing nemen”, legt hij uit in Het Nieuwsblad.

Hij noemt de komst van Radja Nainggolan een voorbeeld van die slagkracht. De CEO benadrukt dat hij niet verrast is door diens impact, omdat Nainggolan volgens hem uitzonderlijke kwaliteiten bezit.

De tweede plaats opent uitzicht op rechtstreekse promotie. Dat vooruitzicht brengt de vraag met zich mee of Patro klaar is voor het hoogste niveau. Corstjens geeft aan dat de club op korte termijn al vaker stappen heeft gezet, maar dat de huidige vereisten veel verder gaan dan sportieve prestaties.

Infrastructuur en tijdsdruk

Corstjens is duidelijk over de huidige situatie. “Wij zijn niet klaar”, is hij resoluut. Hij verduidelijkt dat zowel infrastructuur als hospitality nog niet voldoen aan de normen van de Jupiler Pro League. De club beseft dat promotie een kans is die men niet mag laten liggen, maar dat de randvoorwaarden nog niet op punt staan.

Hij wijst op de beperkte tijd die clubs krijgen om zich aan te passen. De CEO haalt het voorbeeld van Zulte Waregem uit zijn spelerscarrière aan, waarbij de promovendus destijds wél de ruimte kreeg om te groeien. Vandaag is die marge verdwenen, wat volgens hem een zware financiële druk veroorzaakt.





“Wij hebben in het verleden al bewezen dat we op korte termijn dingen kunnen realiseren”, besluit hij. “Maar als de kans zich voordoet, moeten we ze grijpen. Dat geeft, voor ons dan toch, een enorme financiële druk. Maar dat is de realiteit waar we mee moeten omgaan.”