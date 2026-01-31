Is Patro Eisden klaar voor Jupiler Pro League? CEO geeft resoluut antwoord

Is Patro Eisden klaar voor Jupiler Pro League? CEO geeft resoluut antwoord
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Patro Eisden blijft mikken op de tweede plaats in de Challenger Pro League. Die geeft recht op de promotie naar de hoogste klasse. CEO Wouter Corstjens licht de haalbaarheid en realiteit toe.

Beslissingen nemen

Corstjens verwijst naar zijn overstap van de kleedkamer naar het bestuur. Hij maakt duidelijk dat beslissingen binnen het triumviraat Colley-Stijnen-Corstjens snel genomen worden. “Met een videocall kunnen we een beslissing nemen”, legt hij uit in Het Nieuwsblad.

Hij noemt de komst van Radja Nainggolan een voorbeeld van die slagkracht. De CEO benadrukt dat hij niet verrast is door diens impact, omdat Nainggolan volgens hem uitzonderlijke kwaliteiten bezit.

De tweede plaats opent uitzicht op rechtstreekse promotie. Dat vooruitzicht brengt de vraag met zich mee of Patro klaar is voor het hoogste niveau. Corstjens geeft aan dat de club op korte termijn al vaker stappen heeft gezet, maar dat de huidige vereisten veel verder gaan dan sportieve prestaties.

Infrastructuur en tijdsdruk

Corstjens is duidelijk over de huidige situatie. “Wij zijn niet klaar”, is hij resoluut. Hij verduidelijkt dat zowel infrastructuur als hospitality nog niet voldoen aan de normen van de Jupiler Pro League. De club beseft dat promotie een kans is die men niet mag laten liggen, maar dat de randvoorwaarden nog niet op punt staan.

Hij wijst op de beperkte tijd die clubs krijgen om zich aan te passen. De CEO haalt het voorbeeld van Zulte Waregem uit zijn spelerscarrière aan, waarbij de promovendus destijds wél de ruimte kreeg om te groeien. Vandaag is die marge verdwenen, wat volgens hem een zware financiële druk veroorzaakt.

“Wij hebben in het verleden al bewezen dat we op korte termijn dingen kunnen realiseren”, besluit hij. “Maar als de kans zich voordoet, moeten we ze grijpen. Dat geeft, voor ons dan toch, een enorme financiële druk. Maar dat is de realiteit waar we mee moeten omgaan.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Lommel SK - Patro Eisden Maasmechelen nu live op Voetbalkrant.com.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Patro Eisden Maasmechelen
Lommel SK
Wouter Corstjens

Meer nieuws

LIVE: Vrancken kiest voor deze elf bij STVV, geen wissels bij Charleroi Live

LIVE: Vrancken kiest voor deze elf bij STVV, geen wissels bij Charleroi

20:04
Kan Vrancken niet werken met een topclub? Hij zegt zelf hoe het zit nu STVV het zo goed doet

Kan Vrancken niet werken met een topclub? Hij zegt zelf hoe het zit nu STVV het zo goed doet

19:30
🎥 Antwerp wint ruim van Cercle Brugge: Oosting over twee zaken heel tevreden Reactie

🎥 Antwerp wint ruim van Cercle Brugge: Oosting over twee zaken heel tevreden

19:15
Ontslag voor Hasi of Euvrard? Boskamp zegt wat hij verwacht van de Clasico

Ontslag voor Hasi of Euvrard? Boskamp zegt wat hij verwacht van de Clasico

19:00
Zelfs Kompany durft het niet aan bij Bayern, maar Hasi doet het wel met Nathan De Cat

Zelfs Kompany durft het niet aan bij Bayern, maar Hasi doet het wel met Nathan De Cat

18:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 31/01: Andreou - Yaremchuk - Zirkzee - Pau

Transfernieuws en Transfergeruchten 31/01: Andreou - Yaremchuk - Zirkzee - Pau

17:30
🎥 Antwerp boekt ruime en makkelijke zege tegen Cercle Brugge na snelle rode kaart van Warleson

🎥 Antwerp boekt ruime en makkelijke zege tegen Cercle Brugge na snelle rode kaart van Warleson

17:52
🎥 De magie kleeft nog altijd aan zijn voeten: Eden Hazard vindt opnieuw de weg naar de netten

🎥 De magie kleeft nog altijd aan zijn voeten: Eden Hazard vindt opnieuw de weg naar de netten

18:00
1
KAA Gent krijgt duidelijk antwoord van transfertarget dat Rik De Mil had aangebracht

KAA Gent krijgt duidelijk antwoord van transfertarget dat Rik De Mil had aangebracht

17:30
Ex-scheidsrechters wensen ref voor Standard-Anderlecht "veel geluk": "Zelfs de beste ter wereld..."

Ex-scheidsrechters wensen ref voor Standard-Anderlecht "veel geluk": "Zelfs de beste ter wereld..."

17:00
Anderlecht probeert Ashimeru-succes te herhalen en zet speler nogmaals in de vitrine

Anderlecht probeert Ashimeru-succes te herhalen en zet speler nogmaals in de vitrine

16:30
4
Jonas De Roeck krijgt Club NXT op de rails met hulp van North Fanatics: na één zege in 20 matchen, nu 9 op 9

Jonas De Roeck krijgt Club NXT op de rails met hulp van North Fanatics: na één zege in 20 matchen, nu 9 op 9

15:46
OFFICIEEL: Lierse versterkt zich met tweede Sloveense spits die makkelijk de goal vindt

OFFICIEEL: Lierse versterkt zich met tweede Sloveense spits die makkelijk de goal vindt

15:15
1
Grootse flop uit de geschiedenis van Club Brugge heeft transfer naar Franse topclub te pakken

Grootse flop uit de geschiedenis van Club Brugge heeft transfer naar Franse topclub te pakken

16:00
1
KAA Gent onderneemt actie door 'woke-dreiging': verandering logo wordt supporterszaak

KAA Gent onderneemt actie door 'woke-dreiging': verandering logo wordt supporterszaak

15:30
10
Anderlecht verliest 19-jarige middenvelder: deal met Italiaanse club zo goed als rond

Anderlecht verliest 19-jarige middenvelder: deal met Italiaanse club zo goed als rond

14:42
5
Joshua Zirkzee (ex-Anderlecht) heeft een grote beslissing genomen over zijn toekomst

Joshua Zirkzee (ex-Anderlecht) heeft een grote beslissing genomen over zijn toekomst

15:00
Smet op zege tegen Marseille: zware klachten over racisme en geweld van Club Brugge-hooligans

Smet op zege tegen Marseille: zware klachten over racisme en geweld van Club Brugge-hooligans

14:30
17
Boskamp bekijkt kansen van Club Brugge tegen Atlético: "Dan wordt het een hapje voor Atlético"

Boskamp bekijkt kansen van Club Brugge tegen Atlético: "Dan wordt het een hapje voor Atlético"

13:30
3
Slecht nieuws voor Matz Sels: Rode Duivel krijgt wel héél serieuze concurrent

Slecht nieuws voor Matz Sels: Rode Duivel krijgt wel héél serieuze concurrent

14:00
3
Genk zoekt vaste spits: coach Nicky Hayen wil nog iets heel duidelijk maken

Genk zoekt vaste spits: coach Nicky Hayen wil nog iets heel duidelijk maken

13:28
Cercle Brugge versterkt zich met Colombiaanse verdediger en aast op Duitse middenvelder

Cercle Brugge versterkt zich met Colombiaanse verdediger en aast op Duitse middenvelder

13:15
2
Miserie troef bij noodlijdende Belgische club: "Hij gaat de club moeten verkopen!"

Miserie troef bij noodlijdende Belgische club: "Hij gaat de club moeten verkopen!"

12:15
1
Philippe Clement is nu al koning bij Norwich City, maar... "We gaan nooit naar daar"

Philippe Clement is nu al koning bij Norwich City, maar... "We gaan nooit naar daar"

13:00
2
OFFICIEEL: Lokeren haalt vervanger voor Nainggolan vanuit JPL in huis

OFFICIEEL: Lokeren haalt vervanger voor Nainggolan vanuit JPL in huis

12:50
Franky Van der Elst laat zich stellig uit over miljoenendeal Club Brugge

Franky Van der Elst laat zich stellig uit over miljoenendeal Club Brugge

12:30
1
Vanhaezebrouck houdt zijn hart vast voor Standard - Anderlecht: "Heb er echt schrik voor"

Vanhaezebrouck houdt zijn hart vast voor Standard - Anderlecht: "Heb er echt schrik voor"

12:00
'Overeenkomst bereikt: KAA Gent kan plots flink cashen op verdediger'

'Overeenkomst bereikt: KAA Gent kan plots flink cashen op verdediger'

11:30
2
Rode Duivel wordt stilaan een 'nachtmerrie van 43 miljoen euro'

Rode Duivel wordt stilaan een 'nachtmerrie van 43 miljoen euro'

11:00
Van der Elst en Vanhaezebrouck laten zich uit over het titeldebat: "Het is voor hen"

Van der Elst en Vanhaezebrouck laten zich uit over het titeldebat: "Het is voor hen"

10:30
Afkoopclausule: 'Club Brugge heeft opvolger Ordonez op het oog voor amper twee miljoen euro'

Afkoopclausule: 'Club Brugge heeft opvolger Ordonez op het oog voor amper twee miljoen euro'

10:00
LIVE: Zet Cercle zijn ongeslagen reeks verder of kan Antwerp de rug rechten?

LIVE: Zet Cercle zijn ongeslagen reeks verder of kan Antwerp de rug rechten?

09:15
Hein Vanhaezebrouck ziet het verschil tussen Club Brugge en Union SG

Hein Vanhaezebrouck ziet het verschil tussen Club Brugge en Union SG

09:30
1
OFFICIEEL: Vincent Kompany speelt sleutelfiguur kwijt (aan Arsenal, Atlético Madrid of Napoli?)

OFFICIEEL: Vincent Kompany speelt sleutelfiguur kwijt (aan Arsenal, Atlético Madrid of Napoli?)

09:00
Analisten keihard voor RSC Anderlecht richting Standard: "Thuis tegen de laatste ..."

Analisten keihard voor RSC Anderlecht richting Standard: "Thuis tegen de laatste ..."

08:40
'Club Brugge tast héél diep in de buidel: op één na duurste transfer'

'Club Brugge tast héél diep in de buidel: op één na duurste transfer'

07:30
5

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 23
Jong Genk Jong Genk 2-0 Eupen Eupen
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 1-0 Seraing Seraing
RSCA Futures RSCA Futures - Luik FC Luik FC
Olympic Charleroi Olympic Charleroi -3 Francs Borains Francs Borains
RWDM Brussels RWDM Brussels 20:00 KAA Gent KAA Gent
Lommel SK Lommel SK 20:00 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
KV Kortrijk KV Kortrijk 01/02 KSC Lokeren KSC Lokeren
Lierse SK Lierse SK 01/02 K Beerschot VA K Beerschot VA

Nieuwste reacties

Swakken Swakken over Smet op zege tegen Marseille: zware klachten over racisme en geweld van Club Brugge-hooligans Swakken Swakken over Anderlecht verliest 19-jarige middenvelder: deal met Italiaanse club zo goed als rond Swakken Swakken over Miserie troef bij noodlijdende Belgische club: "Hij gaat de club moeten verkopen!" DINAMO ZAGREB DINAMO ZAGREB over Dit is de tegenstander van KRC Genk in de Europa League-play-offs Swakken Swakken over KAA Gent onderneemt actie door 'woke-dreiging': verandering logo wordt supporterszaak Canard-i Canard-i over Grootse flop uit de geschiedenis van Club Brugge heeft transfer naar Franse topclub te pakken Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over 'Club Brugge tast héél diep in de buidel: op één na duurste transfer' El Pulga El Pulga over Anderlecht probeert Ashimeru-succes te herhalen en zet speler nogmaals in de vitrine Limfizzkit Limfizzkit over Cercle Brugge - Antwerp: 0-4 Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Krijgen we dit weekend een Clasico om bang voor te zijn? Waarom de risico's aan beide kanten enorm zijn Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved