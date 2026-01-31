OFFICIEEL: Lokeren haalt vervanger voor Nainggolan vanuit JPL in huis

RAAL heeft het vertrek van Maxime Pau officieel aangekondigd. De Franse middenvelder sluit zich aan bij Lokeren, in 1B.

De afgelopen dagen stond Maxime Pau op het punt te vertrekken. In concurrentie met Joël Ito speelde hij dit seizoen nauwelijks. Als basisspeler aan het begin van het seizoen had hij aan het begin van september zijn plek verloren en begon hij slechts 2 van de 17 laatste wedstrijden.

De huurtransfer van Majeed Ashimeru heeft zijn situatie nog wat bemoeilijkt. RAAL zocht dus naar een oplossing voor hem. Dat is vanmorgen concreet geworden, na meerdere dagen onderhandelingen: Pau is vanaf nu een speler van Lokeren.

Verder evolueren in D1B

De 25-jarige uit Lille heeft een contract getekend tot juni 2028 in Daknam. De Waaslanders probeerden zich op het middenveld te versterken na het vertrek van Radja Nainggolan bij Patro Eisden.

Maxime Pau vertrekt dus uit La Louvière na vier seizoenen bij de Loups en mag trots zijn op de weg die hij heeft afgelegd: toen hij uit de Franse vierde divisie voor 15.000 euro arriveerde, zat de RAAL nog in Nationale 1.

Hij was een van de architecten van de twee promoties naar de eerste divisie, met 19 doelpunten in 82 wedstrijden, en hij is bovendien degene die het team tot op heden de laatste thuisoverwinning bezorgde door in de extra tijd te scoren tegen Cercle Brugge.



