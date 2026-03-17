Huzarenstukje voor VAR zondag zonder buitenlanders: de busjes worden weer in dienst genomen

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
Huzarenstukje voor VAR zondag zonder buitenlanders: de busjes worden weer in dienst genomen
De slotspeeldag in de Jupiler Pro League krijgt dit seizoen een opvallend nieuw format. In tegenstelling tot vorige jaren worden alle acht wedstrijden tegelijk afgewerkt, zonder lastminute wijzigingen. Dat moet sportieve eerlijkheid garanderen, maar zorgt tegelijk voor extra uitdagingen.

Waar in het verleden wedstrijden nog werden verschoven omdat ze geen invloed meer hadden op het klassement, blijft dat dit jaar uit. Dat leidde vroeger tot frustraties bij supporters die hun plannen moesten aanpassen. Nu is gekozen voor duidelijkheid: alle matchen worden zondag om 18.30 uur gespeeld.

Ook rechtenhouder DAZN past zich aan en zendt alle acht wedstrijden live uit. Daarnaast komt er een multilive-kanaal waarop voortdurend wordt geschakeld tussen de belangrijkste fases. Vooral in de strijd om het laatste ticket voor Play-off 1, met onder meer Anderlecht, KAA Gent en KRC Genk, belooft dat spannend te worden.

Voor de arbitrage betekent dit een logistiek huzarenstuk. Scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot moet voor elke wedstrijd een volledig team samenstellen, inclusief VAR en assistent-VAR. “Iedereen is beschikbaar”, klinkt het in Het Nieuwsblad, waardoor er geen buitenlandse refs nodig zijn. 

“Het voordeel is dat we nu ook mensen hebben die enkel VAR zijn. Dat biedt ons meer opties. Plus het feit dat er in tweede klasse enkel op vrijdag en zaterdag wordt gespeeld.”

Acht wedstrijden en slechts plaats voor vijf VAR-teams in Tubeke

Toch wordt het bijzonder druk in het VAR-centrum in Tubize. Daar is plaats voor vijf VAR-teams tegelijk, terwijl er acht wedstrijden gespeeld worden. “We hebben al ervaring met meerdere matchen tegelijk, maar dit wordt anders. Het zal belangrijk zijn om rustig en professioneel te blijven", aldus Lardot.

Lees ook... 'Cercle en Standard gaan strijd aan met buitenlandse clubs voor jeugdproduct Anderlecht, KRC Genk en Antwerp'

Voor de wedstrijden die niet vanuit Tubize kunnen worden opgevolgd, wordt een oplossing voorzien in de stadions zelf of via mobiele VAR-units. Zo wil men garanderen dat elke match correct wordt begeleid, op een slotspeeldag die zowel sportief als organisatorisch bijzonder intens belooft te worden.

'Cercle en Standard gaan strijd aan met buitenlandse clubs voor jeugdproduct Anderlecht, KRC Genk en Antwerp'

'Cercle en Standard gaan strijd aan met buitenlandse clubs voor jeugdproduct Anderlecht, KRC Genk en Antwerp'

23:30
1
Hein Vanhaezebrouck is zeker van de top zes: "Zij pakken het laatste ticket"

Hein Vanhaezebrouck is zeker van de top zes: "Zij pakken het laatste ticket"

07:40
Was de rode kaart voor Bertaccini wel terecht? Jonathan Lardot geeft uitleg bij de fase

Was de rode kaart voor Bertaccini wel terecht? Jonathan Lardot geeft uitleg bij de fase

07:20
Daan Heymans is bijzonder eerlijk over lastige situatie van KRC Genk

Daan Heymans is bijzonder eerlijk over lastige situatie van KRC Genk

07:50
1
Verschrikkelijk nieuws: Gent-fan die onwel werd op tribune is overleden

Verschrikkelijk nieuws: Gent-fan die onwel werd op tribune is overleden

22:00
1
Cercle Brugge mag zich serieus bestolen voelen, zelfs scheidsrechtersbaas geeft hen gelijk: "Onbegrijpelijk!"

Cercle Brugge mag zich serieus bestolen voelen, zelfs scheidsrechtersbaas geeft hen gelijk: "Onbegrijpelijk!"

09:00
Tielemans, Lukaku en zelfs Courtois: de WK-stage in maart maakt heel wat duidelijk over motivatie sterren

Tielemans, Lukaku en zelfs Courtois: de WK-stage in maart maakt heel wat duidelijk over motivatie sterren

09:30
1
Na mislopen van play-off 1 blijft Westerlo bijzonder ambitieus

Na mislopen van play-off 1 blijft Westerlo bijzonder ambitieus

22:45
Het ondenkbare kan nog altijd: eén rampscenario volstaat nog om Anderlecht uit play-off 1 te duwen

Het ondenkbare kan nog altijd: eén rampscenario volstaat nog om Anderlecht uit play-off 1 te duwen

18:40
5
Vanhaezebrouck looft talent van KV Mechelen: "Bij Anderlecht zou hij wellicht kandidaat-Rode Duivel zijn"

Vanhaezebrouck looft talent van KV Mechelen: "Bij Anderlecht zou hij wellicht kandidaat-Rode Duivel zijn"

18:20
🎥 De misser van het weekend kwam uit België: "Het ging heel snel" Interview

🎥 De misser van het weekend kwam uit België: "Het ging heel snel"

18:00
1
Moeten Rode Duivels uitwijken? Iran is aan het onderhandelen met de FIFA

Moeten Rode Duivels uitwijken? Iran is aan het onderhandelen met de FIFA

08:40
2
Geen Belgische teams meer in Champions League? Toch wel!

Geen Belgische teams meer in Champions League? Toch wel!

06:00
1
Na nieuwe tik klinkt er bij Standard vooral één pijnlijk besef Interview

Na nieuwe tik klinkt er bij Standard vooral één pijnlijk besef

17:20
🎥 Zware blessure voor één van de grootste Belgische talenten? Het ziet er niet goed uit

🎥 Zware blessure voor één van de grootste Belgische talenten? Het ziet er niet goed uit

08:21
Akkoord gevonden: dit is de sportkledingsponsor die de Rode Duivels tot 2034 zal begeleiden

Akkoord gevonden: dit is de sportkledingsponsor die de Rode Duivels tot 2034 zal begeleiden

08:00
6
Wat gebeurt er volgend seizoen? Deze drie scenario's liggen op tafel voor RSC Anderlecht en Jérémy Taravel

Wat gebeurt er volgend seizoen? Deze drie scenario's liggen op tafel voor RSC Anderlecht en Jérémy Taravel

21:00
1
Is er een paleisrevolutie op komst in Deurne-Noord? 'Letter of interest mét bod op Antwerp FC'

Is er een paleisrevolutie op komst in Deurne-Noord? 'Letter of interest mét bod op Antwerp FC'

20:40
11
Patrick Goots wil nog wat kwijt over Fred Vanderbiest na historische PO1-kwalificatie van KV Mechelen

Patrick Goots wil nog wat kwijt over Fred Vanderbiest na historische PO1-kwalificatie van KV Mechelen

16:00
1
Deed hij het om een signaal te geven? 'Club Brugge-bestuurders kunnen niét lachen om actie van Leko in Westerlo'

Deed hij het om een signaal te geven? 'Club Brugge-bestuurders kunnen niét lachen om actie van Leko in Westerlo'

20:00
12
Moet Rudi Garcia luisteren? "Selecteer De Bruyne en Lukaku niét voor het oefenkamp met de Rode Duivels"

Moet Rudi Garcia luisteren? "Selecteer De Bruyne en Lukaku niét voor het oefenkamp met de Rode Duivels"

07:00
1
Genk krijgt ferme boost voor Europese verplaatsing naar Freiburg

Genk krijgt ferme boost voor Europese verplaatsing naar Freiburg

15:30
2
Eden Hazard spreekt over zijn huidige rol bij Rode Duivels én verrast: "Met Marc Wilmots was het zó goed!"

Eden Hazard spreekt over zijn huidige rol bij Rode Duivels én verrast: "Met Marc Wilmots was het zó goed!"

06:30
1
Verdediger laat verstaan dat hij nadenkt over zijn toekomst bij Club Brugge

Verdediger laat verstaan dat hij nadenkt over zijn toekomst bij Club Brugge

19:00
5
'Vijf miljoen geweigerd': deze JPL-club zette ALLES op het behoud

'Vijf miljoen geweigerd': deze JPL-club zette ALLES op het behoud

20:50
4
Marc Degryse is duidelijk na Antwerp-Standard: "Niets te zoeken in PO1"

Marc Degryse is duidelijk na Antwerp-Standard: "Niets te zoeken in PO1"

14:00
11
Brazilië op z'n kop! Carlo Ancelotti geeft tekst en uitleg bij niet-selectie van Neymar

Brazilië op z'n kop! Carlo Ancelotti geeft tekst en uitleg bij niet-selectie van Neymar

23:00
6
Duitse kritiek op Vincent Kompany ziet gebrek aan respect in actie van coach van Bayern München

Duitse kritiek op Vincent Kompany ziet gebrek aan respect in actie van coach van Bayern München

22:30
Niet Fred Vanderbiest: deze man is dé grote uitblinker bij KV Mechelen

Niet Fred Vanderbiest: deze man is dé grote uitblinker bij KV Mechelen

13:00
9
Pocognoli verklapt hét geheim van Monaco en... stelt de eigen spelers met een kwinkslag teleur

Pocognoli verklapt hét geheim van Monaco en... stelt de eigen spelers met een kwinkslag teleur

21:40
Wat doet Cercle Brugge deze week? Van der Elst roert zich: "Dat zou erover zijn"

Wat doet Cercle Brugge deze week? Van der Elst roert zich: "Dat zou erover zijn"

18:30
Pep Guardiola heeft zijn keuze(s) gemaakt: 'Spanjaard stopt als coach van Manchester City en dit is zijn opvolger'

Pep Guardiola heeft zijn keuze(s) gemaakt: 'Spanjaard stopt als coach van Manchester City en dit is zijn opvolger'

21:20
Opvallende wijziging voor fans van Anderlecht en Union richting bekerfinale

Opvallende wijziging voor fans van Anderlecht en Union richting bekerfinale

12:00
1
Na historische kwalificatie ligt voor KV Mechelen nog iets veel groters open Opinie

Na historische kwalificatie ligt voor KV Mechelen nog iets veel groters open

11:40
16
Emotioneel moment: Anderlecht verrast Benito Raman met bijzonder cadeau na match in Mechelen

Emotioneel moment: Anderlecht verrast Benito Raman met bijzonder cadeau na match in Mechelen

11:20
3
OFFICIEEL: Barcelona-socio's hebben gesproken en geven deze voorzitter de macht tot 2031

OFFICIEEL: Barcelona-socio's hebben gesproken en geven deze voorzitter de macht tot 2031

20:20

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 La Louvière La Louvière

