Huzarenstukje voor VAR zondag zonder buitenlanders: de busjes worden weer in dienst genomen

De slotspeeldag in de Jupiler Pro League krijgt dit seizoen een opvallend nieuw format. In tegenstelling tot vorige jaren worden alle acht wedstrijden tegelijk afgewerkt, zonder lastminute wijzigingen. Dat moet sportieve eerlijkheid garanderen, maar zorgt tegelijk voor extra uitdagingen.

Waar in het verleden wedstrijden nog werden verschoven omdat ze geen invloed meer hadden op het klassement, blijft dat dit jaar uit. Dat leidde vroeger tot frustraties bij supporters die hun plannen moesten aanpassen. Nu is gekozen voor duidelijkheid: alle matchen worden zondag om 18.30 uur gespeeld.

Ook rechtenhouder DAZN past zich aan en zendt alle acht wedstrijden live uit. Daarnaast komt er een multilive-kanaal waarop voortdurend wordt geschakeld tussen de belangrijkste fases. Vooral in de strijd om het laatste ticket voor Play-off 1, met onder meer Anderlecht, KAA Gent en KRC Genk, belooft dat spannend te worden.

Voor de arbitrage betekent dit een logistiek huzarenstuk. Scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot moet voor elke wedstrijd een volledig team samenstellen, inclusief VAR en assistent-VAR. “Iedereen is beschikbaar”, klinkt het in Het Nieuwsblad, waardoor er geen buitenlandse refs nodig zijn.

“Het voordeel is dat we nu ook mensen hebben die enkel VAR zijn. Dat biedt ons meer opties. Plus het feit dat er in tweede klasse enkel op vrijdag en zaterdag wordt gespeeld.”

Acht wedstrijden en slechts plaats voor vijf VAR-teams in Tubeke

Toch wordt het bijzonder druk in het VAR-centrum in Tubize. Daar is plaats voor vijf VAR-teams tegelijk, terwijl er acht wedstrijden gespeeld worden. “We hebben al ervaring met meerdere matchen tegelijk, maar dit wordt anders. Het zal belangrijk zijn om rustig en professioneel te blijven", aldus Lardot.



Lees ook... 'Cercle en Standard gaan strijd aan met buitenlandse clubs voor jeugdproduct Anderlecht, KRC Genk en Antwerp'›

Voor de wedstrijden die niet vanuit Tubize kunnen worden opgevolgd, wordt een oplossing voorzien in de stadions zelf of via mobiele VAR-units. Zo wil men garanderen dat elke match correct wordt begeleid, op een slotspeeldag die zowel sportief als organisatorisch bijzonder intens belooft te worden.