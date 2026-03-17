Absolute sterkhouder van Lommel heeft een belangrijke boodschap voor de fans

Lommel SK won het voorbije weekend thuis van Francs Borains. De Limburgers zagen deze absolute sterkhouder nog maar eens uitblinken.

Ralf Seuntjens was opnieuw cruciaal voor Lommel. De Nederlandse spits deelde een assist uit voor de 2-0 van Wouters en legde daarna nog voor de rust de eindstand vast vanaf de stip: 3-1.

Seuntjens was zo al goed voor zestien doelpunten dit seizoen. Daarmee is hij momenteel gedeeld topschutter van de Challenger Pro League met Lennart Mertens (SK Beveren) en Léandro Rousseau (Patro Eisden). Hij deelde ook al zeven assists uit.

Seuntjens wil bij Lommel blijven

De aanvaller is 36 jaar oud, maar hoopt door te gaan in ons land. "Ik hoop volgend jaar hier nog te voetballen", klonk het na het duel tegen Franc Borains onomwonden bij Het Laatste Nieuws.

Seuntjens heeft nog een contract tot het einde van dit seizoen. "Ze gaven bij Lommel aan dat ze nog met me willen doorgaan. Daar is het even op wachten en we zijn op dit moment in gesprek", verklapt hij al.



Seuntjens belandde in de zomer van 2025 transfervrij bij Lommel. Hij maakte toen de overstap van het Nederlandse De Graafschap. Sindsdien scoort hij aan de lopende band in onze tweede klasse en dat wil hij ook volgend seizoen blijven doen.