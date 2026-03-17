Een jaar geleden nog zonder contract: nu hopen ze in Mechelen stiekem op absolute recordtransfer

KV Mechelen is nog steeds een club die voor zijn budget in grote mate afhangt van de uitgaande transfers. De voorbije seizoenen stond dat echter op een laag pitje omdat er weinig meerwaarde werd gecreëerd. Dat gaat deze zomer anders worden.

Met Moncef Zekri hebben ze immers een talent rondlopen dat internationaal geseind staat. Ajax probeerde hem eerder al te verleiden, hij staat hoog op het lijstje van Inter en verschillende clubs uit de Ligue 1 en de Bundesliga houden hem in het oog.

Vorig jaar was de interesse in Zekri al groot

Wat een verschil met een jaar geleden. Toen hadden we Zekri al zien spelen bij de beloftenploeg van Mechelen en waren we toch maar eens bij zijn entourage gaan checken wie die jongen wel was. We kregen daarbij het antwoord dat hij nog steeds geen contractaanbieding gekregen had van Malinwa en dat ze zich daar zorgen over begonnen maken.

Sportief directeur Tim Matthys was er net vertrokken en Zekri speelde de pannen van het dak bij de U17 van Marokko op de Africa Cup. Niemand wist met wie ze moesten onderhandelen en er waren al heel wat clubs toen stevig aan zijn mouw aan het trekken.

Toen Tom Caluwé als nieuwe sportief directeur bij de club arriveerde, werd Zekri zijn eerste prioriteit. Het was zelfs heel snel in kannen en kruiken omdat Zekri - naar verluidt een jongen met een goed hoofd op zijn schouders - zelf ook al beslist had dat hij Achter de Kazerne wou blijven. 

Met 4 miljoen euro is Zekri de duurste speler in de kern van KV Mechelen

Hij kreeg een profcontract tot 2028 en dat gaat KV Mechelen geen windeieren leggen. Als u het gespecialiseerde Transfermarkt bezoekt, zal u zelfs zien dat hij sinds kort de duurste speler in de Mechelse kern is met 4 miljoen euro. 

Caluwé denkt er echter niet aan om hem voor die prijs te laten vertrekken gezien de interesse en binnen Mechelen hoopt men zelfs dat hij straks het transferrecord van Hassane Bandé verbreekt. Die verliet Malinwa voor 8,25 miljoen voor Ajax.

Grote dromen natuurlijk en ook nog toekomstmuziek. Maar als er iemand deze zomer met een deftig bod aankomt, is KV Mechelen altijd gedwongen om te luisteren. Een transfer van die orde is goed voor het budget en voor het prestige. Het toont dat ze jong talent kansen willen geven. 

