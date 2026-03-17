Geblesseerd of niet: deze Rode Duivel gaat op eigen verzoek gewoon mee naar de USA

Hij kampt met blessureleed en is al meer dan een maand uit de roulatie: Youri Tielemans vroeg toch om eind maart mee te mogen met de groep van Rudi Garcia naar de Verenigde Staten. Een nobele geste van de speler die eind vorig jaar werd aangeduid als aanvoerder op lange termijn.

Het begint te korten. Als voorbereiding op het WK 2026 trekken de Rode Duivels eind deze maand voor het eerst naar Noord-Amerika voor een korte stage en twee oefenwedstrijden tegen de Verenigde Staten en Mexico.

Gaat Youri Tielemans mee naar de USA?

Voor die interlandperiode maakt Rudi Garcia deze vrijdag om 13u00 zijn selectie bekend tijdens een persconferentie in Tubeke. Bij het samenstellen van zijn groep moest de Franse bondscoach rekening houden met verschillende forfaits door blessures.

Dat is onder meer het geval bij Youri Tielemans. Hij speelde al bijna een maand niet meer bij Aston Villa en zal vóór het einde van de interlandbreak niet opnieuw op het veld staan. Profielen als Mandela Keita of Nathan De Cat zouden daarvan kunnen profiteren om hun kans te krijgen.

Ondanks zijn blessure wil Youri Tielemans mee met de Duivels

Tielemans, die door Rudi Garcia in september tijdens de verplaatsing naar Liechtenstein voor de lange termijn tot aanvoerder werd benoemd, wil er toch alles aan doen om dicht bij de groep te zijn. Zeker omdat deze samenkomst belangrijk wordt om de basis te leggen richting het WK.



Daarom zou Youri Tielemans volgens Het Nieuwsblad gevraagd hebben om toch mee te mogen met de groep die binnen een tiental dagen naar de Verenigde Staten vertrekt. Een bijzonder nobele houding, en een verzoek dat uiteraard werd aanvaard door de Belgische voetbalbond.