Club Brugge blijft indruk maken en stuurt nu ook Atlético Madrid wandelen

Geen Belgische teams meer in de Champions League? Dat is niet helemaal waar. Op dinsdagnamiddag speelde Club NXT in de kwartfinales van de Youth League op bezoek bij Atlético Madrid. En dat leverde een bijzonder lekkere overwinning op: 0-4.

Hoewel Club NXT in de Belgische Eerste Klasse B/Challenger Pro League verre van op zijn best is en momenteel op de 16e plaats van de 17 staat, maken de mannen van Jonas De Roeck nog steeds kans in de Youth League.

Club Brugge blijft indruk maken in Youth League

Dinsdagnamiddag namen ze het in de kwartfinale op tegen Atlético de Madrid in het Centro Deportivo Alcalá de Henares, de thuisbasis van de Madrileense club. En dat leverde een bijzonder ruime overwinning op voor blauw-zwart.

De 18-jarige Yanis Musuayi wist na vijf minuten al voor de 0-1 te zorgen in het hol van de leeuw, later in de eerste helft wist hij nog een tweede keer te scoren en tussendoor had ook Koren de netten laten trillen in Madrid.

Halve finale voor Club Brugge in Nyon tegen Internazionale of Benfica

De thuisploeg incasseerde een rode kaart en met tien tegen elf was het toptalent Jesse Bisiwu die in het slot van de match zelfs nog voor de 0-4 zorgde. Op die manier blijft Club Brugge op weg naar een heel mooie prijs.

In de halve finales kunnen ze nu uitkomen tegen Internazionale of Benfica. Die wedstrijd zal op 17 april worden gespeeld in Nyon, net als de finale drie dagen later. Dan is Real Madrid, Sporting CP, PSG of Villarreal de tegenstander.