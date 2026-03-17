Belgische topclubs gaan concurrentie aan met Italiaanse en Nederlandse clubs voor absolute goalgetter

Diverse Belgische teams hebben hun oog laten vallen op Radek Siler. Dat is een 21-jarige Tsjechische aanvaller van Podbrezova. Ook teams uit onder meer Italië en Nederland azen op hem, dus de aanval is geopend.

Hij speelde al bij Teplice en de jeugd van Sparta Praag, maar dit seizoen is er de grote doorbraak van Radek Siler bij Podbrezova. Dat team haalde (al dan niet verrassend) zelfs de kampioenschapsronde in de Niké Liga.

Radek Siler maakt indruk in Tsjechië

De Niké Liga is het hoogste niveau in Tsjechië en de 21-jarige spits maakt er de nodige indruk. Zijn marktwaarde is volgens Transfermarkt ondertussen gestegen naar 450.000 euro, maar in de praktijk zal hij mogelijk voor meer worden verkocht.

🚨👀 EXCL | Podbrezová striker Radek Siler, who scored 12 goals in 20 games in the Nike Liga regular season, has attracted interest from clubs in Italy, Belgium, the Netherlands and Ukraine.



The Czech U20 international is one to watch ahead of the summer window. ✨🇨🇿 pic.twitter.com/yP7TyaKjGm — Rudy Galetti (@RudyGaletti) March 17, 2026

Radek Siler ligt nog onder zeil bij zijn team en de Tsjechische jeugdinternational lijkt klaar voor een stap hogerop naar een grotere competitie. Dit seizoen is hij over alle competities heen goed voor 15 doelpunten en een assist.

Belgische interesse in Radek Siler

In totaal verzamelde hij dit seizoen al 1799 speelminuten. Daarmee is hij dus om de 112 minuten van waarde voor Podbrezova, dat de komende weken de strijd gaat aangaan om Europees voetbal met Zilina en Spartak Trnava.





Volgens transfergoeroe Rudy Galetti zitten er ploegen uit Nederland, Oekraïne, Italië en ... België achter hem aan. Diverse Belgische topclubs uit de eerste klasse zouden er wel een spits met zijn profiel bij kunnen en willen hebben.