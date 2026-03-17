Belgische topclubs gaan concurrentie aan met Italiaanse en Nederlandse clubs voor absolute goalgetter

Diverse Belgische teams hebben hun oog laten vallen op Radek Siler. Dat is een 21-jarige Tsjechische aanvaller van Podbrezova. Ook teams uit onder meer Italië en Nederland azen op hem, dus de aanval is geopend.

Hij speelde al bij Teplice en de jeugd van Sparta Praag, maar dit seizoen is er de grote doorbraak van Radek Siler bij Podbrezova. Dat team haalde (al dan niet verrassend) zelfs de kampioenschapsronde in de Niké Liga.

Radek Siler maakt indruk in Tsjechië

De Niké Liga is het hoogste niveau in Tsjechië en de 21-jarige spits maakt er de nodige indruk. Zijn marktwaarde is volgens Transfermarkt ondertussen gestegen naar 450.000 euro, maar in de praktijk zal hij mogelijk voor meer worden verkocht.

Radek Siler ligt nog onder zeil bij zijn team en de Tsjechische jeugdinternational lijkt klaar voor een stap hogerop naar een grotere competitie. Dit seizoen is hij over alle competities heen goed voor 15 doelpunten en een assist.

Belgische interesse in Radek Siler

In totaal verzamelde hij dit seizoen al 1799 speelminuten. Daarmee is hij dus om de 112 minuten van waarde voor Podbrezova, dat de komende weken de strijd gaat aangaan om Europees voetbal met Zilina en Spartak Trnava.

Volgens transfergoeroe Rudy Galetti zitten er ploegen uit Nederland, Oekraïne, Italië en ... België achter hem aan. Diverse Belgische topclubs uit de eerste klasse zouden er wel een spits met zijn profiel bij kunnen en willen hebben.

Mist Genk straks play-off 1? "Als Hayen wat eerder was toegekomen bij Genk..."

Ex-Antwerp-speler ineens in beeld bij nationale ploeg Frankrijk: "Dat zou waanzinnig zijn!"

🎥 "Hierdoor is het een revanche zonder rancune voor Vanderbiest en gaat KV Mechelen verdiend naar Play-off 1" Opinie

Anderlecht moet kiezen: het lijkt onwaarschijnlijk dat ze vijf miljoen op tafel leggen voor hem

Ex-Club Brugge-aanvaller wel, Neymar niet: wereldster niet blij met bondscoach Ancelotti

En nu ziet KV Mechelen het groots: voorzitter Van Esch maakt ambitie bekend

Huzarenstukje voor VAR zondag zonder buitenlanders: de busjes worden weer in dienst genomen

Tielemans, Lukaku en zelfs Courtois: de WK-stage in maart maakt heel wat duidelijk over motivatie sterren

Cercle Brugge mag zich serieus bestolen voelen, zelfs scheidsrechtersbaas geeft hen gelijk: "Onbegrijpelijk!"

Moeten Rode Duivels uitwijken? Iran is aan het onderhandelen met de FIFA

🎥 Zware blessure voor één van de grootste Belgische talenten? Het ziet er niet goed uit

Daan Heymans is bijzonder eerlijk over lastige situatie van KRC Genk

Akkoord gevonden: dit is de sportkledingsponsor die de Rode Duivels tot 2034 zal begeleiden

Hein Vanhaezebrouck is zeker van de top zes: "Zij pakken het laatste ticket"

Was de rode kaart voor Bertaccini wel terecht? Jonathan Lardot geeft uitleg bij de fase

Moet Rudi Garcia luisteren? "Selecteer De Bruyne en Lukaku niét voor het oefenkamp met de Rode Duivels"

Eden Hazard spreekt over zijn huidige rol bij Rode Duivels én verrast: "Met Marc Wilmots was het zó goed!"

Geen Belgische teams meer in Champions League? Toch wel!

'Cercle en Standard gaan strijd aan met buitenlandse clubs voor jeugdproduct Anderlecht, KRC Genk en Antwerp'

Na mislopen van play-off 1 blijft Westerlo bijzonder ambitieus

Brazilië op z'n kop! Carlo Ancelotti geeft tekst en uitleg bij niet-selectie van Neymar

Duitse kritiek op Vincent Kompany ziet gebrek aan respect in actie van coach van Bayern München

Verschrikkelijk nieuws: Gent-fan die onwel werd op tribune is overleden

Pocognoli verklapt hét geheim van Monaco en... stelt de eigen spelers met een kwinkslag teleur

Pep Guardiola heeft zijn keuze(s) gemaakt: 'Spanjaard stopt als coach van Manchester City en dit is zijn opvolger'

Wat gebeurt er volgend seizoen? Deze drie scenario's liggen op tafel voor RSC Anderlecht en Jérémy Taravel

'Vijf miljoen geweigerd': deze JPL-club zette ALLES op het behoud

Is er een paleisrevolutie op komst in Deurne-Noord? 'Letter of interest mét bod op Antwerp FC'

OFFICIEEL: Barcelona-socio's hebben gesproken en geven deze voorzitter de macht tot 2031

Deed hij het om een signaal te geven? 'Club Brugge-bestuurders kunnen niét lachen om actie van Leko in Westerlo'

Speelt er volgend seizoen géén enkele Belg meer? 'Napoli twijfelt aan toekomst van De Bruyne én Lukaku'

Paniekvoetbal in Londen: 'Tottenham vreest voor degradatie en neemt na amper maand opnieuw afscheid van coach'

Verdediger laat verstaan dat hij nadenkt over zijn toekomst bij Club Brugge

Het ondenkbare kan nog altijd: eén rampscenario volstaat nog om Anderlecht uit play-off 1 te duwen

Wat doet Cercle Brugge deze week? Van der Elst roert zich: "Dat zou erover zijn"

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 La Louvière La Louvière

