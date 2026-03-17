Reeks van 30(!) matchen zonder overwinning binnenkort verleden tijd? Nu is het echt van moeten voor Standard

Standard heeft deze keer niet een tiental gehuurde spelers die in de zomer de club verlaten en dus geen enkele interesse hadden om de Europe Play-Offs te spelen. De Rouches zouden daardoor tot het einde van het seizoen ambitieus moeten blijven, maar hun opdracht wordt niet makkelijk.

Het staat nu vast sinds het doelpunt van Myron van Brederode dat Mechelen de zege bezorgde tegen Anderlecht: Standard zal ook dit keer niet deelnemen aan de Champions' Play-offs. Het worden dus opnieuw de Europe Play-offs voor de Rouches, een minicompetitie die hen de voorbije jaren allerminst lag.

Laatste overwinning in play-off 2? 2021!

In 'Play-off 2' zit Standard immers aan een reeks van 30 (!) opeenvolgende wedstrijden zonder zege. Het won voor het laatst op 8 mei 2021 tegen AA Gent, dankzij goals van Selim Amallah en Michel-Ange Balikwisha. Maar dit jaar zou het aan de Maas weleens anders kunnen verlopen.

En wel om één duidelijke reden. In tegenstelling tot de jongste seizoenen is er geen enkele huurling, waardoor er op het einde van het seizoen niemand per definitie vertrekt, los van de eigen prestaties of die van de ploeg. Dit keer blijft de volledige kern – of toch zo goed als – ook volgend seizoen aan boord. Daardoor wil iedereen maximaal presteren in de Europe Play-offs. Er staat tenslotte nog een Europees ticket op het spel.

Een gretig Standard in de Europe Play-offs... maar de opdracht wordt zwaar

Dat is vermoedelijk de grootste verdienste van de twee mercati onder Marc Wilmots sinds zijn komst naar Sclessin als sportief directeur, nu bijna een jaar geleden. Het feit dat alle spelers onder contract staan, verhoogt niet alleen de waarde van de kern, het zorgt er ook voor dat ze scherp en betrokken blijven.



Daarom mag je een even gretig Standard verwachten in de Europe Play-offs als in de reguliere fase. Toch wordt de opdracht voor de Luikenaars zwaarder dan de voorbije jaren: waar ze in 2021 nog uitkwamen tegen Oostende, Mechelen en AA Gent, in 2023 tegen Westerlo, Cercle Brugge en AA Gent, in 2024 tegen Westerlo, OH Leuven, STVV, Mechelen en AA Gent, en in 2025 tegen OH Leuven, Dender, Mechelen, Westerlo en Charleroi, kunnen dit keer ploegen als Antwerp of KRC Genk hun pad kruisen.