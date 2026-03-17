Reeks van 30(!) matchen zonder overwinning binnenkort verleden tijd? Nu is het echt van moeten voor Standard
Standard heeft deze keer niet een tiental gehuurde spelers die in de zomer de club verlaten en dus geen enkele interesse hadden om de Europe Play-Offs te spelen. De Rouches zouden daardoor tot het einde van het seizoen ambitieus moeten blijven, maar hun opdracht wordt niet makkelijk.

Het staat nu vast sinds het doelpunt van Myron van Brederode dat Mechelen de zege bezorgde tegen Anderlecht: Standard zal ook dit keer niet deelnemen aan de Champions' Play-offs. Het worden dus opnieuw de Europe Play-offs voor de Rouches, een minicompetitie die hen de voorbije jaren allerminst lag.

Laatste overwinning in play-off 2? 2021!

In 'Play-off 2' zit Standard immers aan een reeks van 30 (!) opeenvolgende wedstrijden zonder zege. Het won voor het laatst op 8 mei 2021 tegen AA Gent, dankzij goals van Selim Amallah en Michel-Ange Balikwisha. Maar dit jaar zou het aan de Maas weleens anders kunnen verlopen.

En wel om één duidelijke reden. In tegenstelling tot de jongste seizoenen is er geen enkele huurling, waardoor er op het einde van het seizoen niemand per definitie vertrekt, los van de eigen prestaties of die van de ploeg. Dit keer blijft de volledige kern – of toch zo goed als – ook volgend seizoen aan boord. Daardoor wil iedereen maximaal presteren in de Europe Play-offs. Er staat tenslotte nog een Europees ticket op het spel.

Een gretig Standard in de Europe Play-offs... maar de opdracht wordt zwaar

Dat is vermoedelijk de grootste verdienste van de twee mercati onder Marc Wilmots sinds zijn komst naar Sclessin als sportief directeur, nu bijna een jaar geleden. Het feit dat alle spelers onder contract staan, verhoogt niet alleen de waarde van de kern, het zorgt er ook voor dat ze scherp en betrokken blijven. 


Daarom mag je een even gretig Standard verwachten in de Europe Play-offs als in de reguliere fase. Toch wordt de opdracht voor de Luikenaars zwaarder dan de voorbije jaren: waar ze in 2021 nog uitkwamen tegen Oostende, Mechelen en AA Gent, in 2023 tegen Westerlo, Cercle Brugge en AA Gent, in 2024 tegen Westerlo, OH Leuven, STVV, Mechelen en AA Gent, en in 2025 tegen OH Leuven, Dender, Mechelen, Westerlo en Charleroi, kunnen dit keer ploegen als Antwerp of KRC Genk hun pad kruisen.

Bertaccini zijn grootste probleem bij Anderlecht is... een ploegmaat: hij is op dit moment ook al meer waard

Bertaccini zijn grootste probleem bij Anderlecht is... een ploegmaat: hij is op dit moment ook al meer waard

14:40
1
Verdiende Daam Foulon uitsluiting tegen Standard? Dit heeft Lardot erover te zeggen

Verdiende Daam Foulon uitsluiting tegen Standard? Dit heeft Lardot erover te zeggen

14:00
1
Wonderbaarlijk seizoen levert op: 'Manchester United wil na Lammens nog een landgenoot in huis halen'

Wonderbaarlijk seizoen levert op: 'Manchester United wil na Lammens nog een landgenoot in huis halen'

14:20
1
Nu al einde verhaal voor Adriano Bertaccini bij Anderlecht? Psycholoog roert zich

Nu al einde verhaal voor Adriano Bertaccini bij Anderlecht? Psycholoog roert zich

13:30
De verwachte en een paar onverwachte mensen in glansrol: OH Leuven, KV Mechelen en Genk aan het feest

De verwachte en een paar onverwachte mensen in glansrol: OH Leuven, KV Mechelen en Genk aan het feest

13:00
🎥 "Hierdoor is het een revanche zonder rancune voor Vanderbiest en gaat KV Mechelen verdiend naar Play-off 1" Opinie

🎥 "Hierdoor is het een revanche zonder rancune voor Vanderbiest en gaat KV Mechelen verdiend naar Play-off 1"

11:50
Mist Genk straks play-off 1? "Als Hayen wat eerder was toegekomen bij Genk..."

Mist Genk straks play-off 1? "Als Hayen wat eerder was toegekomen bij Genk..."

12:20
1
Belgische topclubs gaan concurrentie aan met Italiaanse en Nederlandse clubs voor absolute goalgetter

Belgische topclubs gaan concurrentie aan met Italiaanse en Nederlandse clubs voor absolute goalgetter

12:40
2
Ex-Antwerp-speler ineens in beeld bij nationale ploeg Frankrijk: "Dat zou waanzinnig zijn!"

Ex-Antwerp-speler ineens in beeld bij nationale ploeg Frankrijk: "Dat zou waanzinnig zijn!"

12:00
1
Anderlecht moet kiezen: het lijkt onwaarschijnlijk dat ze vijf miljoen op tafel leggen voor hem

Anderlecht moet kiezen: het lijkt onwaarschijnlijk dat ze vijf miljoen op tafel leggen voor hem

11:20
Pro League maakt zich al op voor juridische strijd: horrorscenario ontwikkelt zich in Challenger Pro League Analyse

Pro League maakt zich al op voor juridische strijd: horrorscenario ontwikkelt zich in Challenger Pro League

11:40
9
En nu ziet KV Mechelen het groots: voorzitter Van Esch maakt ambitie bekend

En nu ziet KV Mechelen het groots: voorzitter Van Esch maakt ambitie bekend

10:30
3
Ex-Club Brugge-aanvaller wel, Neymar niet: wereldster niet blij met bondscoach Ancelotti

Ex-Club Brugge-aanvaller wel, Neymar niet: wereldster niet blij met bondscoach Ancelotti

11:00
2
Huzarenstukje voor VAR zondag zonder buitenlanders: de busjes worden weer in dienst genomen

Huzarenstukje voor VAR zondag zonder buitenlanders: de busjes worden weer in dienst genomen

10:00
Cercle Brugge mag zich serieus bestolen voelen, zelfs scheidsrechtersbaas geeft hen gelijk: "Onbegrijpelijk!"

Cercle Brugge mag zich serieus bestolen voelen, zelfs scheidsrechtersbaas geeft hen gelijk: "Onbegrijpelijk!"

09:00
3
Tielemans, Lukaku en zelfs Courtois: de WK-stage in maart maakt heel wat duidelijk over motivatie sterren

Tielemans, Lukaku en zelfs Courtois: de WK-stage in maart maakt heel wat duidelijk over motivatie sterren

09:30
1
Moeten Rode Duivels uitwijken? Iran is aan het onderhandelen met de FIFA

Moeten Rode Duivels uitwijken? Iran is aan het onderhandelen met de FIFA

08:40
6
🎥 Zware blessure voor één van de grootste Belgische talenten? Het ziet er niet goed uit

🎥 Zware blessure voor één van de grootste Belgische talenten? Het ziet er niet goed uit

08:21
Daan Heymans is bijzonder eerlijk over lastige situatie van KRC Genk

Daan Heymans is bijzonder eerlijk over lastige situatie van KRC Genk

07:50
2
Was de rode kaart voor Bertaccini wel terecht? Jonathan Lardot geeft uitleg bij de fase

Was de rode kaart voor Bertaccini wel terecht? Jonathan Lardot geeft uitleg bij de fase

07:20
1
Hein Vanhaezebrouck is zeker van de top zes: "Zij pakken het laatste ticket"

Hein Vanhaezebrouck is zeker van de top zes: "Zij pakken het laatste ticket"

07:40
Akkoord gevonden: dit is de sportkledingsponsor die de Rode Duivels tot 2034 zal begeleiden

Akkoord gevonden: dit is de sportkledingsponsor die de Rode Duivels tot 2034 zal begeleiden

08:00
9
Moet Rudi Garcia luisteren? "Selecteer De Bruyne en Lukaku niét voor het oefenkamp met de Rode Duivels"

Moet Rudi Garcia luisteren? "Selecteer De Bruyne en Lukaku niét voor het oefenkamp met de Rode Duivels"

07:00
2
'Cercle en Standard gaan strijd aan met buitenlandse clubs voor jeugdproduct Anderlecht, KRC Genk en Antwerp'

'Cercle en Standard gaan strijd aan met buitenlandse clubs voor jeugdproduct Anderlecht, KRC Genk en Antwerp'

23:30
1
Eden Hazard spreekt over zijn huidige rol bij Rode Duivels én verrast: "Met Marc Wilmots was het zó goed!"

Eden Hazard spreekt over zijn huidige rol bij Rode Duivels én verrast: "Met Marc Wilmots was het zó goed!"

06:30
2
Geen Belgische teams meer in Champions League? Toch wel!

Geen Belgische teams meer in Champions League? Toch wel!

06:00
2
Na mislopen van play-off 1 blijft Westerlo bijzonder ambitieus

Na mislopen van play-off 1 blijft Westerlo bijzonder ambitieus

22:45
Brazilië op z'n kop! Carlo Ancelotti geeft tekst en uitleg bij niet-selectie van Neymar

Brazilië op z'n kop! Carlo Ancelotti geeft tekst en uitleg bij niet-selectie van Neymar

23:00
8
Verschrikkelijk nieuws: Gent-fan die onwel werd op tribune is overleden

Verschrikkelijk nieuws: Gent-fan die onwel werd op tribune is overleden

22:00
Duitse kritiek op Vincent Kompany ziet gebrek aan respect in actie van coach van Bayern München

Duitse kritiek op Vincent Kompany ziet gebrek aan respect in actie van coach van Bayern München

22:30
Wat gebeurt er volgend seizoen? Deze drie scenario's liggen op tafel voor RSC Anderlecht en Jérémy Taravel

Wat gebeurt er volgend seizoen? Deze drie scenario's liggen op tafel voor RSC Anderlecht en Jérémy Taravel

21:00
1
'Vijf miljoen geweigerd': deze JPL-club zette ALLES op het behoud

'Vijf miljoen geweigerd': deze JPL-club zette ALLES op het behoud

20:50
4
Pocognoli verklapt hét geheim van Monaco en... stelt de eigen spelers met een kwinkslag teleur

Pocognoli verklapt hét geheim van Monaco en... stelt de eigen spelers met een kwinkslag teleur

21:40
Is er een paleisrevolutie op komst in Deurne-Noord? 'Letter of interest mét bod op Antwerp FC'

Is er een paleisrevolutie op komst in Deurne-Noord? 'Letter of interest mét bod op Antwerp FC'

20:40
13
Pep Guardiola heeft zijn keuze(s) gemaakt: 'Spanjaard stopt als coach van Manchester City en dit is zijn opvolger'

Pep Guardiola heeft zijn keuze(s) gemaakt: 'Spanjaard stopt als coach van Manchester City en dit is zijn opvolger'

21:20
Deed hij het om een signaal te geven? 'Club Brugge-bestuurders kunnen niét lachen om actie van Leko in Westerlo'

Deed hij het om een signaal te geven? 'Club Brugge-bestuurders kunnen niét lachen om actie van Leko in Westerlo'

20:00
13

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 La Louvière La Louvière

