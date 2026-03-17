La Louvière stuurt stevige waarschuwing naar Genk voor alles-of-niets-duel

Lorenz Lomme
KRC Genk heeft zijn lot voor de Champions' Play-offs niet meer in eigen handen. Tegen La Louvière is het komende zondag van moeten, maar dat geldt evenzeer voor de Wolven. De Henegouwers achten zich niet kansloos.

Genk won het afgelopen weekend van Sint-Truiden in de Limburgse derby en hield zijn PO I-droom zo in leven. Het telt één punt minder dan KAA Gent, de zesde in de stand, en moet winnen op de laatste speeldag van de reguliere competitie.

La Louvière pakte dan weer een belangrijke driepunter op het veld van Cercle Brugge. Het won met 1-3 in Jan Breydel en sprong zo over de Vereniging en Zulte Waregem in de stand naar de dertiende plaats.

Ito gelooft in een zege tegen Genk

Joël Ito had met één doelpunt een belangrijk aandeel in de zege van Louvière in Brugge. "Aangezien we de laatste weken moeite hadden met goals maken, doet het ons vertrouwen goed dat we er vandaag drie maken buitenshuis", werd de aanvallende middenvelder achteraf geciteerd door Sporza.

"Speciaal om op Jan Breydel mijn eerste doelpunt van het seizoen te scoren", ging hij verder. La Louvière heeft nu OH Leuven, het nummer twaalf, in het vizier en telt één punt minder dan de Vlaams-Brabanders.


Als de Wolven over OHL springen, ontlopen ze alsnog de Relegation Play-offs. Ito lijkt alvast geen schrik te hebben van Genk, de volgende tegenstander. "Nu nog één keer winnen tegen Genk en we spelen PO2, we moeten geloven, want we hebben ook al van Club Brugge gewonnen", lijkt hij de Limburgers te waarschuwen.

Coach Nicky Hayen weet wat Genk nog tekortkomt ondanks derbyzege

16:45
Anderlecht, Gent en Genk weten waar ze voor staan: "Dan moeten Gent-spelers al zwemmend naar huis"

Geblesseerd of niet: deze Rode Duivel gaat op eigen verzoek gewoon mee naar de USA

"Een fenomeen, zou altijd spelen voor België op het WK": analisten lyrisch over speler Genk

'Na Duitse interesse klopt nu ook AS Monaco op de deur voor JPL-sensatie'

De verwachte en een paar onverwachte mensen in glansrol: OH Leuven, KV Mechelen en Genk aan het feest

Club Brugge blijft indruk maken en stuurt nu ook Atlético Madrid wandelen

Mist Genk straks play-off 1? "Als Hayen wat eerder was toegekomen bij Genk..."

Wonderbaarlijk seizoen levert op: 'Manchester United wil na Lammens nog een landgenoot in huis halen'

Reeks van 30(!) matchen zonder overwinning binnenkort verleden tijd? Nu is het echt van moeten voor Standard Analyse

Bertaccini zijn grootste probleem bij Anderlecht is... een ploegmaat: hij is op dit moment ook al meer waard

Verdiende Daam Foulon uitsluiting tegen Standard? Dit heeft Lardot erover te zeggen

Nu al einde verhaal voor Adriano Bertaccini bij Anderlecht? Psycholoog roert zich

Pro League maakt zich al op voor juridische strijd: horrorscenario ontwikkelt zich in Challenger Pro League Analyse

Daan Heymans is bijzonder eerlijk over lastige situatie van KRC Genk

🎥 "Hierdoor is het een revanche zonder rancune voor Vanderbiest en gaat KV Mechelen verdiend naar Play-off 1" Opinie

Belgische topclubs gaan concurrentie aan met Italiaanse en Nederlandse clubs voor absolute goalgetter

Ex-Antwerp-speler ineens in beeld bij nationale ploeg Frankrijk: "Dat zou waanzinnig zijn!"

Anderlecht moet kiezen: het lijkt onwaarschijnlijk dat ze vijf miljoen op tafel leggen voor hem

Huzarenstukje voor VAR zondag zonder buitenlanders: de busjes worden weer in dienst genomen

Cercle Brugge mag zich serieus bestolen voelen, zelfs scheidsrechtersbaas geeft hen gelijk: "Onbegrijpelijk!"

En nu ziet KV Mechelen het groots: voorzitter Van Esch maakt ambitie bekend

Ex-Club Brugge-aanvaller wel, Neymar niet: wereldster niet blij met bondscoach Ancelotti

Hein Vanhaezebrouck is zeker van de top zes: "Zij pakken het laatste ticket"

Tielemans, Lukaku en zelfs Courtois: de WK-stage in maart maakt heel wat duidelijk over motivatie sterren

Moeten Rode Duivels uitwijken? Iran is aan het onderhandelen met de FIFA

'Cercle en Standard gaan strijd aan met buitenlandse clubs voor jeugdproduct Anderlecht, KRC Genk en Antwerp'

🎥 Zware blessure voor één van de grootste Belgische talenten? Het ziet er niet goed uit

Was de rode kaart voor Bertaccini wel terecht? Jonathan Lardot geeft uitleg bij de fase

Akkoord gevonden: dit is de sportkledingsponsor die de Rode Duivels tot 2034 zal begeleiden

Moet Rudi Garcia luisteren? "Selecteer De Bruyne en Lukaku niét voor het oefenkamp met de Rode Duivels"

Eden Hazard spreekt over zijn huidige rol bij Rode Duivels én verrast: "Met Marc Wilmots was het zó goed!"

Geen Belgische teams meer in Champions League? Toch wel!

Na mislopen van play-off 1 blijft Westerlo bijzonder ambitieus

'Vijf miljoen geweigerd': deze JPL-club zette ALLES op het behoud

Brazilië op z'n kop! Carlo Ancelotti geeft tekst en uitleg bij niet-selectie van Neymar

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 La Louvière La Louvière

