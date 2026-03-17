La Louvière stuurt stevige waarschuwing naar Genk voor alles-of-niets-duel

KRC Genk heeft zijn lot voor de Champions' Play-offs niet meer in eigen handen. Tegen La Louvière is het komende zondag van moeten, maar dat geldt evenzeer voor de Wolven. De Henegouwers achten zich niet kansloos.

Genk won het afgelopen weekend van Sint-Truiden in de Limburgse derby en hield zijn PO I-droom zo in leven. Het telt één punt minder dan KAA Gent, de zesde in de stand, en moet winnen op de laatste speeldag van de reguliere competitie.

La Louvière pakte dan weer een belangrijke driepunter op het veld van Cercle Brugge. Het won met 1-3 in Jan Breydel en sprong zo over de Vereniging en Zulte Waregem in de stand naar de dertiende plaats.

Ito gelooft in een zege tegen Genk

Joël Ito had met één doelpunt een belangrijk aandeel in de zege van Louvière in Brugge. "Aangezien we de laatste weken moeite hadden met goals maken, doet het ons vertrouwen goed dat we er vandaag drie maken buitenshuis", werd de aanvallende middenvelder achteraf geciteerd door Sporza.

"Speciaal om op Jan Breydel mijn eerste doelpunt van het seizoen te scoren", ging hij verder. La Louvière heeft nu OH Leuven, het nummer twaalf, in het vizier en telt één punt minder dan de Vlaams-Brabanders.



Als de Wolven over OHL springen, ontlopen ze alsnog de Relegation Play-offs. Ito lijkt alvast geen schrik te hebben van Genk, de volgende tegenstander. "Nu nog één keer winnen tegen Genk en we spelen PO2, we moeten geloven, want we hebben ook al van Club Brugge gewonnen", lijkt hij de Limburgers te waarschuwen.