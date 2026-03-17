PRIMEUR: Standard of KAA Gent? Derde hond lijkt met JPL-revelatie aan de haal te gaan

Op zijn 25e wil Bruny Nsimba een mooi sportief project, maar ook een loon dat in verhouding staat tot het seizoen dat hij neerzet. Ondanks de interesse van Standard en KAA Gent lijkt Cercle Brugge daarom het best geplaatst om hem binnen te halen.

Met acht goals en vier assists in de competitie bij de rode lantaarn Dender zal Bruny Nsimba op het einde van het seizoen gegeerd wild zijn. De speler is namelijk transfervrij en lijkt niet meer te gaan bijtekenen bij de Oost-Vlamingen.

Wie haalt transfervrije Nsimba op?

Dat is interessant voor meerdere clubs uit de Pro League, die zo gratis een 25-jarige, al ervaren speler kunnen oppikken die beslissend kan zijn in onze competitie - al lieten we ook al weten dat er ook uit het buitenland interesse is.

Onder de geïnteresseerde clubs praat Standard al meer dan twee maanden met de entourage van de speler en het diende zelfs al een bod in. Volgens onze info is Bruny Nsimba gecharmeerd door het project van de Rouches, maar het loon is een struikelblok.

Bruny Nsimba naar Standard: de kansen zijn zo goed als nihil

De centrumspits van Dender kreeg namelijk ook een voorstel van Cercle Brugge, terwijl KAA Gent eveneens interesse toont. Nsimba wil een sterk sportief project, maar wil ook munt slaan uit zijn goede seizoen en een stevig loon afdwingen.

De twee Nederlandstalige clubs bieden hem een hoger loon. Vooral Cercle Brugge, dat volgens onze bronnen een beter contract op tafel legt dan KAA Gent en dus het best geplaatst lijkt om hem binnen te halen. Standard zou zijn bod moeten verhogen om in de running te blijven, maar dat lijkt niet de bedoeling van Marc Wilmots & co.