'Cercle en Standard gaan strijd aan met buitenlandse clubs voor jeugdproduct Anderlecht, KRC Genk en Antwerp'

Gaat Dender binnen een aantal weken degraderen? Hier en daar lijkt men zich al voor te bereiden op de barragewedstrijden na de Relegation Play-offs. Ondertussen trekken heel wat teams aan de mouw van Bruny Nsimba.

Rode lantaarn Dender zag Bruny Nsimba is en blijft dé man bij de Oost-Vlamingen. Als het team zich dit seizoen nog wil redden, dan zullen ze Nsimba in de Relegation Play-offs en/of barragewedstrijden zeker kunnen gebruiken.

Bruny Nsimba is dé man bij Dender

Met acht goals en vier assists heeft hij een aandeel in het leeuwendeel van de goals van Dender: in 12 van de 23 goals heeft hij een voet. En dus is hij van groot belang voor zijn team Dender, dat zijn contract ziet aflopen komende zomer.

Temeer de jongeling zelfs nog een paar matchen (deels) miste door blessures en in totaal nog maar 1730 speelminuten vergaarde - daardoor is hij om de 144 speelminuten van waarde voor FCV Dender EH - heel erg mooi.

Diverse clubs op de loer voor Nsimba

Tot op heden lijkt een contract verlenging niet in de lijn der verwachtingen te liggen - misschien wordt er ook afgewacht of Dender effectief zou moeten degraderen naar de Challenger Pro League of op het hoogste niveau blijft spelen.

Het jeugdproduct van Mechelen, Anderlecht, Racing Genk en Antwerp staat in de belangstelling van onder meer Cercle Brugge. Ook Standard roerde zich eerder al, maar volgens Nederlandse bronnen heeft ook Twente hem in het vizier.