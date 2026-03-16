'Cercle en Standard gaan strijd aan met buitenlandse clubs voor jeugdproduct Anderlecht, KRC Genk en Antwerp'

Gaat Dender binnen een aantal weken degraderen? Hier en daar lijkt men zich al voor te bereiden op de barragewedstrijden na de Relegation Play-offs. Ondertussen trekken heel wat teams aan de mouw van Bruny Nsimba.

Rode lantaarn Dender zag Bruny Nsimba is en blijft dé man bij de Oost-Vlamingen. Als het team zich dit seizoen nog wil redden, dan zullen ze Nsimba in de Relegation Play-offs en/of barragewedstrijden zeker kunnen gebruiken.

Met acht goals en vier assists heeft hij een aandeel in het leeuwendeel van de goals van Dender: in 12 van de 23 goals heeft hij een voet. En dus is hij van groot belang voor zijn team Dender, dat zijn contract ziet aflopen komende zomer.

Temeer de jongeling zelfs nog een paar matchen (deels) miste door blessures en in totaal nog maar 1730 speelminuten vergaarde - daardoor is hij om de 144 speelminuten van waarde voor FCV Dender EH - heel erg mooi.

Tot op heden lijkt een contract verlenging niet in de lijn der verwachtingen te liggen - misschien wordt er ook afgewacht of Dender effectief zou moeten degraderen naar de Challenger Pro League of op het hoogste niveau blijft spelen. 

Het jeugdproduct van Mechelen, Anderlecht, Racing Genk en Antwerp staat in de belangstelling van onder meer Cercle Brugge. Ook Standard roerde zich eerder al, maar volgens Nederlandse bronnen heeft ook Twente hem in het vizier.

'Vijf miljoen geweigerd': deze JPL-club zette ALLES op het behoud

Het ondenkbare kan nog altijd: eén rampscenario volstaat nog om Anderlecht uit play-off 1 te duwen

Wat doet Cercle Brugge deze week? Van der Elst roert zich: "Dat zou erover zijn"

Vanhaezebrouck looft talent van KV Mechelen: "Bij Anderlecht zou hij wellicht kandidaat-Rode Duivel zijn"

🎥 De misser van het weekend kwam uit België: "Het ging heel snel" Interview

Na nieuwe tik klinkt er bij Standard vooral één pijnlijk besef Interview

Wat gebeurt er volgend seizoen? Deze drie scenario's liggen op tafel voor RSC Anderlecht en Jérémy Taravel

Is er een paleisrevolutie op komst in Deurne-Noord? 'Letter of interest mét bod op Antwerp FC'

Patrick Goots wil nog wat kwijt over Fred Vanderbiest na historische PO1-kwalificatie van KV Mechelen

Na mislopen van play-off 1 blijft Westerlo bijzonder ambitieus

Een buitenkans? Standard denkt aan deze JPL-spits

Marc Degryse is duidelijk na Antwerp-Standard: "Niets te zoeken in PO1"

Brazilië op z'n kop! Carlo Ancelotti geeft tekst en uitleg bij niet-selectie van Neymar

Verschrikkelijk nieuws: Gent-fan die onwel werd op tribune is overleden

Duitse kritiek op Vincent Kompany ziet gebrek aan respect in actie van coach van Bayern München

Niet Fred Vanderbiest: deze man is dé grote uitblinker bij KV Mechelen

Pocognoli verklapt hét geheim van Monaco en... stelt de eigen spelers met een kwinkslag teleur

Pep Guardiola heeft zijn keuze(s) gemaakt: 'Spanjaard stopt als coach van Manchester City en dit is zijn opvolger'

Na historische kwalificatie ligt voor KV Mechelen nog iets veel groters open Opinie

Deed hij het om een signaal te geven? 'Club Brugge-bestuurders kunnen niét lachen om actie van Leko in Westerlo'

Emotioneel moment: Anderlecht verrast Benito Raman met bijzonder cadeau na match in Mechelen

OFFICIEEL: Barcelona-socio's hebben gesproken en geven deze voorzitter de macht tot 2031

Na nieuwe misstap is Guillaume Gillet opvallend duidelijk over Standard

Peter Verbeke noemt opvallend genoeg niet deze Anderlecht-transfer zijn slechtste

Verdediger laat verstaan dat hij nadenkt over zijn toekomst bij Club Brugge

Speelt er volgend seizoen géén enkele Belg meer? 'Napoli twijfelt aan toekomst van De Bruyne én Lukaku'

Peter Vandenbempt heeft bijzonder mooie woorden voor KV Mechelen-trainer Vanderbiest

Paniekvoetbal in Londen: 'Tottenham vreest voor degradatie en neemt na amper maand opnieuw afscheid van coach'

Toch nog bibberen en vrezen voor Play-off 1? Anderlecht laat duidelijk van zich horen Reactie

Crisis op de Bosuil? Antwerp voor de eerste keer sinds promotiejaar geen deelnemer van Play Off 1 Reactie

De kaarten geschud? RSC Anderlecht, KAA Gent, KRC Genk en Standard weten wat te doen

Genk krijgt ferme boost voor Europese verplaatsing naar Freiburg

🎥 Beelden roepen vragen op: werd Cercle Brugge benadeeld tegen La Louvière?

Anderlecht geïrriteerd door de Mechelse vieringen? "Precies alsof ze kampioen zijn"

Hannes Van der Bruggen reageert na de keiharde klap: "Enorm slecht"

DAZN verrast alle Belgische voetbalfans met heel leuk nieuws

KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 La Louvière La Louvière

