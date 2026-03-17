Anderlecht moet kiezen: het lijkt onwaarschijnlijk dat ze vijf miljoen op tafel leggen voor hem

Sinds Taravel definitief het sportieve roer overnam, vormen Mihajlo Ilic en Moussa Diarra het vaste centrale duo achterin. Daardoor moest ook Lucas Hey vrede nemen met een plaats op de bank. De defensie kreeg zo meer stabiliteit, maar de toekomst van het duo is allesbehalve gelijklopend.

Vooral Ilic lijkt een moeilijke dossier te worden. De 22-jarige verdediger wordt gehuurd van Bologna FC en beschikt over een aankoopoptie van meer dan vijf miljoen euro. Dat bedrag zou zwaar op het budget wegen, zeker in combinatie met andere sportieve prioriteiten.

Bovendien is Ilic jong, heeft hij nog groeimarge en trekt hij met zijn profiel mogelijk ook interesse van andere clubs aan. Dat kan de onderhandelingspositie van Bologna versterken. Als hij blijft bevestigen, stijgt ook zijn marktwaarde, wat een definitieve transfer nog complexer maakt.

Moussa Diarra houden lijkt makkelijker voor Anderlecht

Bij Diarra ligt de situatie eenvoudiger. De 25-jarige Malinees wordt gehuurd van Deportivo Alavés en kan voor ongeveer twee miljoen euro definitief worden overgenomen. Dat bedrag is aanzienlijk haalbaarder binnen de huidige financiële context.

Daarnaast heeft Diarra zelf al aangegeven dat hij graag bij de club wil blijven, weet HLN. Zijn integratie verloopt vlot en sportief is hij een vaste waarde geworden. Dat maakt de kans reëel dat paars-wit effectief de koopoptie zal lichten.



Samengevat: Ilic is sportief belangrijk maar financieel een stevige puzzel, terwijl Diarra zowel qua prijskaartje als qua wil een realistischer verhaal vormt voor de komende mercato.