Moet Davy Roef mee naar het WK?

Moet Davy Roef mee naar het WK? Dat is een vraag die na dit weekend hier en daar toch weer een beetje luider wordt gesteld. Hij heeft bepaalde statistieken mee en zeker als penaltykiller zou het zeker een optie kunnen zijn.

KAA Gent staat op één overwinning van de Champions' Play-offs. En daar mag het andermaal Davy Roef voor danken. Jeppe Erenbjerg miste een elfmeter oog in oog met de doelman van de Buffalo's, waardoor die zijn cijfers steeds straffer worden.

Davy Roef is een absolute specialist in strafschoppen pakken

Ook de Buffalo's zelf lieten de cijfers van Davy Roef maar wat graag zien aan de wereld. "Beware of the Roef", klonk het. Met daarbij de naakte cijfers van de gestopte strafschoppen van de doelman in hun loondienst.

Dat zijn er ondertussen 13 in de competitie, 2 in de Conference League en 2 in de bekerfinale. Straffe statistieken, waarmee hij ook qua percentages niet moet onderdoen voor de absolute toppers. En dus een kanshebber voor het WK?

Moet Roef mee naar het WK of is te braaf?

De vergelijking met Jari De Busser - nog zo'n specialist - werd alvast gemaakt. "Je kan de vraag stellen Tim Krul-gewijs of hij niet mee moet naar het WK als derde keeper. Mag ik het opwerpen", aldus Gilles De Coster in 90 Minutes.

Filip Joos tekende meteen een voorbehoud aan: "Als Tim Krul opkwam ... Dat is een Hollander die vijftien kilogram te dik staat en te veel patat uit de muur heeft gehaald. Hij is daardoor imposant en komt ook met die arrogantie op het veld. Dat gaat Roef niet hebben ... Dat is het enige wat ik er op tegen heb, al pleit dat voor Roef."

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 La Louvière La Louvière

