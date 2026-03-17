Steven Defour maakt zich toch nog zorgen om Anderlecht

Met nog één speeldag te gaan in de reguliere competitie is Anderlecht nog altijd niet officieel zeker van Play-off 1. Steven Defour blijft voorzichtig in aanloop naar het laatste duel van paars-wit. Want je weet maar nooit natuurlijk ...

De kaarten zijn geschud. Op basis van de resultaten is het duidelijk dat RSC Anderlecht er meer dan waarschijnlijk bij zal zijn in de Champions' Play-offs. Het moet dan ook al gek lopen als ze nog willen voorbijgestoken worden door KRC Genk.

Paniek in de tent bij Anderlecht nog mogelijk?

Anderlecht is zeker van deelname aan de Champions' Play-offs als het op de laatste speeldag van de reguliere competitie wint of gelijkspeelt tegen Cercle Brugge. Als paars-wit verliest, wordt het afhankelijk van de resultaten van KRC Genk en AA Gent.

Een zege van de Limburgers in La Louvière, gecombineerd met een overwinning van de Buffalo's bij Dender, zou hen dan uit de top-6 kunnen duwen. Al moet Anderlecht dan met verschillende goals verschil verliezen of Genk bijzonder hard uithalen.

Anderlecht, een sterke ploeg tegen Mechelen ondanks de nederlaag?

Steven Defour denkt dat Anderlecht tegen Cercle kan gaan twijfelen: "Ik denk dat er twijfels zullen zijn. Er zal een zekere animositeit ontstaan, er zullen twijfels rond de club hangen. Er zal spanning rond de wedstrijd zijn en dan zal het afwachten zijn hoe de spelers daarmee omgaan", klonk in het programma Dans le Vestiaire bij RTL Sports.



De analist is duidelijk: paars-wit deed het in de laatste match zeker niet slecht. "Taravel zal beelden tonen die aantonen dat Anderlecht een goede wedstrijd speelde tegen Mechelen. Ze hebben kansen gecreëerd en dat zullen ze ook tegen Cercle Brugge moeten doen. Alleen: dan moet je wel scoren."