Hein Vanhaezebrouck is zeker van de top zes: "Zij pakken het laatste ticket"

Volgens Hein Vanhaezebrouck lijkt de strijd om het laatste ticket voor de Champions' Play-offs stilaan beslist. RSC Anderlecht is volgens hem zo goed als zeker van een plek in de top zes, terwijl KAA Gent het laatste ticket zal grijpen.

Op de vraag wie het haalt tussen Gent en KRC Genk is hij duidelijk: “AA Gent.” Toch is hij niet helemaal overtuigd door het spel van de Buffalo’s. “Swingend is het niet, maar het zou klinisch genoeg moeten zijn om het over de streep te trekken", klinkt het in Het Nieuwsblad. Gent moet naar rode lantaarn Dender.

Vanhaezebrouck wijst ook naar het belang van details. “Gelukkig voor Gent hield Davy Roef zijn reputatie als penaltystopper in ere tegen SV Zulte Waregem.” Tegelijk begrijpt hij weinig van de recente trainerswissel bij Waregem. “Dat is een onbegrijpelijke beslissing.”

Voor Genk is het een half mirakel dat ze nog meedoen

De analist ziet vooral problemen voor Genk. “Het is Genk dat nu in een moeilijke situatie zit. Ze hebben een druk programma en fysiek vrees ik ervoor, zeker als ze Europees worden uitgeschakeld.” Hij verwijst daarmee naar het duel met SC Freiburg van donderdag.

Volgens Vanhaezebrouck wacht Genk ook tactisch een lastige opdracht. “Tegen La Louvière zullen ze het zelf moeten doen. Ik zie die ploeg niet uit zijn stelling komen, en dan zijn ze dodelijk op de tegenaanval.”



Tot slot wijst hij op de verantwoordelijkheid van Genk zelf. “Het zou jammer zijn als ze het niet halen, want ze spelen leuk voetbal en hebben talent, zoals Konstantinos Karetsas. Maar ze hebben het in het begin van het seizoen laten liggen. Met amper 41 punten uit 29 wedstrijden is het eigenlijk al een half mirakel dat ze nog meedoen.”