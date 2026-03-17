Ex-speler van STVV mag plots dromen van het WK met een topland

Kent u Éric Bocat (26) nog? De verdediger was in ons land ooit actief bij Moeskroen en Sint-Truiden, maar mag nu misschien wel dromen van WK-deelname met een topland.

Bocat speelde van 2020 tot 2022 voor Moeskroen. Hij kwam in totaal 36 keer in actie voor Les Hurlus. Daarin was hij goed voor 1 goal en 2 assists. In de zomer van 2022 maakte hij transfervrij de overstap naar Sint-Truiden.

In Limburg groeide hij tot een basispion. In totaal maakte de flankverdediger 63 optredens voor STVV. Hij scoorde daarin 2 goals en deelde 7 assists uit. In de zomer van 2024 zette hij zijn carrière dan verder bij de Engelse traditieclub Stoke City. Volgt komende zomer een volgende mooie stap in zijn carrière?

Bocat op het WK met Senegal?

Journalist Sacha Tavolieri weet immers dat Bocat zich beschikbaar stelt voor de nationale ploeg van Senegal. De speler werd in Parijs geboren en heeft volgens Transfermarkt de dubbele nationaliteit, maar kiest nu dus voor Senegal. De concurrentie bij De Leeuwen van de Teranga is uiteraard een pak minder groot dan bij Les Bleus.

Volgens Tavolieri is Bocat ervan overtuigd dat hij Pape Thiaw, de huidige bondscoach van Senegal, kan overtuigen om hem bij de selectie te halen. Als dat gebeurt, mag Bocat dromen van deelname aan het komende WK met de regerende Afrikaanse kampioen.

Senegal speelt later deze maand twee oefenduels. Op 28 maart geven de West-Afrikanen Peru partij. Drie dagen later is Gambia de tegenstander. Maakt Bocat in een van die twee wedstrijden zijn debuut?



