Ex-speler van STVV mag plots dromen van het WK met een topland

Lorenz Lomme
| Reageer
Ex-speler van STVV mag plots dromen van het WK met een topland
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Kent u Éric Bocat (26) nog? De verdediger was in ons land ooit actief bij Moeskroen en Sint-Truiden, maar mag nu misschien wel dromen van WK-deelname met een topland.

Bocat speelde van 2020 tot 2022 voor Moeskroen. Hij kwam in totaal 36 keer in actie voor Les Hurlus. Daarin was hij goed voor 1 goal en 2 assists. In de zomer van 2022 maakte hij transfervrij de overstap naar Sint-Truiden.

In Limburg groeide hij tot een basispion. In totaal maakte de flankverdediger 63 optredens voor STVV. Hij scoorde daarin 2 goals en deelde 7 assists uit. In de zomer van 2024 zette hij zijn carrière dan verder bij de Engelse traditieclub Stoke City. Volgt komende zomer een volgende mooie stap in zijn carrière?

Bocat op het WK met Senegal?

Journalist Sacha Tavolieri weet immers dat Bocat zich beschikbaar stelt voor de nationale ploeg van Senegal. De speler werd in Parijs geboren en heeft volgens Transfermarkt de dubbele nationaliteit, maar kiest nu dus voor Senegal. De concurrentie bij De Leeuwen van de Teranga is uiteraard een pak minder groot dan bij Les Bleus.

Volgens Tavolieri is Bocat ervan overtuigd dat hij Pape Thiaw, de huidige bondscoach van Senegal, kan overtuigen om hem bij de selectie te halen. Als dat gebeurt, mag Bocat dromen van deelname aan het komende WK met de regerende Afrikaanse kampioen.

Senegal speelt later deze maand twee oefenduels. Op 28 maart geven de West-Afrikanen Peru partij. Drie dagen later is Gambia de tegenstander. Maakt Bocat in een van die twee wedstrijden zijn debuut?

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
The Championship
The Championship Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
STVV
Stoke City
Eric Junior Bocat

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Pro League maakt zich al op voor juridische strijd: horrorscenario ontwikkelt zich in Challenger Pro League Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Verdiende Daam Foulon uitsluiting tegen Standard? Dit heeft Lardot erover te zeggen Stefaan_82 Stefaan_82 over Club Brugge blijft indruk maken en stuurt nu ook Atlético Madrid wandelen Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over Hasi maakt transferbeleid Anderlecht met de grond gelijk: "Ik moest hem niet hebben" filip.dhose filip.dhose over Absolute sterkhouder van Lommel heeft een belangrijke boodschap voor de fans Dirk1897 Dirk1897 over Bertaccini zijn grootste probleem bij Anderlecht is... een ploegmaat: hij is op dit moment ook al meer waard Arthur Shelby Arthur Shelby over Een jaar geleden nog zonder contract: nu hopen ze in Mechelen stiekem op absolute recordtransfer snuffel snuffel over Topclubs zien prijs stijgen door nakende WK-selectie: Club Brugge mag extra miljoenen verwachten Green kill Green kill over Steven Defour maakt zich toch nog zorgen om Anderlecht Gewoon Kris Gewoon Kris over Het ondenkbare kan nog altijd: eén rampscenario volstaat nog om Anderlecht uit play-off 1 te duwen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved