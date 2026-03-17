Daan Heymans is bijzonder eerlijk over lastige situatie van KRC Genk

Racing Genk staat voor een zenuwslopende week in de strijd om de Champions' Play-offs. Daan Heymans beseft dat zijn ploeg in deze situatie zelf fouten maakte, maar wil nu vooral nog één keer alles geven.

Racing Genk moet deze week nog alles op alles zetten om zich te plaatsen voor de Champions' Play-offs. De Limburgers zijn afhankelijk van de resultaten van KAA Gent en misschien zelfs Anderlecht.

Verder moeten ze vooral zelf zien te winnen op het veld van RAAL La Louvière, best met zoveel mogelijk doelpunten. Dat zal geen makkelijke zaak worden. Op verplaatsing naar RAAL is geen cadeau dit seizoen.

"Het is iets wat we zelf in de hand hebben gewerkt", zucht Daan Heymans over de situatie. "Er zijn bepaalde wedstrijden waarin we de punten lieten liggen. Eigenlijk hadden we er gewoon al lang moeten bij zijn. Ook op basis van de expected points", gaat hij verder. "Het is jammer dat we afhankelijk zijn van andere ploegen, maar zo is het nu eenmaal." 

Genk toonde de laatste weken dat het ook een heel fysieke ploeg kan zijn, die veel strijdlust toont. "Omdat we ook in deze situatie zitten. We hebben er zelf voor gezorgd dat het op die manier moet", zegt Heymans.


"Op bepaalde momenten wordt er goed voetbal gespeeld, maar de laatste wedstrijden moet het vooral van onze strijdkracht komen. Dat zullen we donderdag en op La Louvière ook moeten doen", aldus de middenvelder.

Huzarenstukje voor VAR zondag zonder buitenlanders: de busjes worden weer in dienst genomen

10:00
Tielemans, Lukaku en zelfs Courtois: de WK-stage in maart maakt heel wat duidelijk over motivatie sterren

Tielemans, Lukaku en zelfs Courtois: de WK-stage in maart maakt heel wat duidelijk over motivatie sterren

09:30
1
Hein Vanhaezebrouck is zeker van de top zes: "Zij pakken het laatste ticket"

Hein Vanhaezebrouck is zeker van de top zes: "Zij pakken het laatste ticket"

07:40
Cercle Brugge mag zich serieus bestolen voelen, zelfs scheidsrechtersbaas geeft hen gelijk: "Onbegrijpelijk!"

Cercle Brugge mag zich serieus bestolen voelen, zelfs scheidsrechtersbaas geeft hen gelijk: "Onbegrijpelijk!"

09:00
Moeten Rode Duivels uitwijken? Iran is aan het onderhandelen met de FIFA

Moeten Rode Duivels uitwijken? Iran is aan het onderhandelen met de FIFA

08:40
2
🎥 Zware blessure voor één van de grootste Belgische talenten? Het ziet er niet goed uit

🎥 Zware blessure voor één van de grootste Belgische talenten? Het ziet er niet goed uit

08:21
Akkoord gevonden: dit is de sportkledingsponsor die de Rode Duivels tot 2034 zal begeleiden

Akkoord gevonden: dit is de sportkledingsponsor die de Rode Duivels tot 2034 zal begeleiden

08:00
6
Was de rode kaart voor Bertaccini wel terecht? Jonathan Lardot geeft uitleg bij de fase

Was de rode kaart voor Bertaccini wel terecht? Jonathan Lardot geeft uitleg bij de fase

07:20
Moet Rudi Garcia luisteren? "Selecteer De Bruyne en Lukaku niét voor het oefenkamp met de Rode Duivels"

Moet Rudi Garcia luisteren? "Selecteer De Bruyne en Lukaku niét voor het oefenkamp met de Rode Duivels"

07:00
1
Eden Hazard spreekt over zijn huidige rol bij Rode Duivels én verrast: "Met Marc Wilmots was het zó goed!"

Eden Hazard spreekt over zijn huidige rol bij Rode Duivels én verrast: "Met Marc Wilmots was het zó goed!"

06:30
1
'Cercle en Standard gaan strijd aan met buitenlandse clubs voor jeugdproduct Anderlecht, KRC Genk en Antwerp'

'Cercle en Standard gaan strijd aan met buitenlandse clubs voor jeugdproduct Anderlecht, KRC Genk en Antwerp'

23:30
1
Geen Belgische teams meer in Champions League? Toch wel!

Geen Belgische teams meer in Champions League? Toch wel!

06:00
1
Na mislopen van play-off 1 blijft Westerlo bijzonder ambitieus

Na mislopen van play-off 1 blijft Westerlo bijzonder ambitieus

22:45
Brazilië op z'n kop! Carlo Ancelotti geeft tekst en uitleg bij niet-selectie van Neymar

Brazilië op z'n kop! Carlo Ancelotti geeft tekst en uitleg bij niet-selectie van Neymar

23:00
6
Duitse kritiek op Vincent Kompany ziet gebrek aan respect in actie van coach van Bayern München

Duitse kritiek op Vincent Kompany ziet gebrek aan respect in actie van coach van Bayern München

22:30
Verschrikkelijk nieuws: Gent-fan die onwel werd op tribune is overleden

Verschrikkelijk nieuws: Gent-fan die onwel werd op tribune is overleden

22:00
1
Pocognoli verklapt hét geheim van Monaco en... stelt de eigen spelers met een kwinkslag teleur

Pocognoli verklapt hét geheim van Monaco en... stelt de eigen spelers met een kwinkslag teleur

21:40
Pep Guardiola heeft zijn keuze(s) gemaakt: 'Spanjaard stopt als coach van Manchester City en dit is zijn opvolger'

Pep Guardiola heeft zijn keuze(s) gemaakt: 'Spanjaard stopt als coach van Manchester City en dit is zijn opvolger'

21:20
Wat gebeurt er volgend seizoen? Deze drie scenario's liggen op tafel voor RSC Anderlecht en Jérémy Taravel

Wat gebeurt er volgend seizoen? Deze drie scenario's liggen op tafel voor RSC Anderlecht en Jérémy Taravel

21:00
1
'Vijf miljoen geweigerd': deze JPL-club zette ALLES op het behoud

'Vijf miljoen geweigerd': deze JPL-club zette ALLES op het behoud

20:50
4
Is er een paleisrevolutie op komst in Deurne-Noord? 'Letter of interest mét bod op Antwerp FC'

Is er een paleisrevolutie op komst in Deurne-Noord? 'Letter of interest mét bod op Antwerp FC'

20:40
11
OFFICIEEL: Barcelona-socio's hebben gesproken en geven deze voorzitter de macht tot 2031

OFFICIEEL: Barcelona-socio's hebben gesproken en geven deze voorzitter de macht tot 2031

20:20
Deed hij het om een signaal te geven? 'Club Brugge-bestuurders kunnen niét lachen om actie van Leko in Westerlo'

Deed hij het om een signaal te geven? 'Club Brugge-bestuurders kunnen niét lachen om actie van Leko in Westerlo'

20:00
12
Speelt er volgend seizoen géén enkele Belg meer? 'Napoli twijfelt aan toekomst van De Bruyne én Lukaku'

Speelt er volgend seizoen géén enkele Belg meer? 'Napoli twijfelt aan toekomst van De Bruyne én Lukaku'

19:40
1
Paniekvoetbal in Londen: 'Tottenham vreest voor degradatie en neemt na amper maand opnieuw afscheid van coach'

Paniekvoetbal in Londen: 'Tottenham vreest voor degradatie en neemt na amper maand opnieuw afscheid van coach'

19:20
4
Verdediger laat verstaan dat hij nadenkt over zijn toekomst bij Club Brugge

Verdediger laat verstaan dat hij nadenkt over zijn toekomst bij Club Brugge

19:00
5
Het ondenkbare kan nog altijd: eén rampscenario volstaat nog om Anderlecht uit play-off 1 te duwen

Het ondenkbare kan nog altijd: eén rampscenario volstaat nog om Anderlecht uit play-off 1 te duwen

18:40
5
Wat doet Cercle Brugge deze week? Van der Elst roert zich: "Dat zou erover zijn"

Wat doet Cercle Brugge deze week? Van der Elst roert zich: "Dat zou erover zijn"

18:30
Vanhaezebrouck looft talent van KV Mechelen: "Bij Anderlecht zou hij wellicht kandidaat-Rode Duivel zijn"

Vanhaezebrouck looft talent van KV Mechelen: "Bij Anderlecht zou hij wellicht kandidaat-Rode Duivel zijn"

18:20
🎥 De misser van het weekend kwam uit België: "Het ging heel snel" Interview

🎥 De misser van het weekend kwam uit België: "Het ging heel snel"

18:00
1
DAZN verrast alle Belgische voetbalfans met heel leuk nieuws

DAZN verrast alle Belgische voetbalfans met heel leuk nieuws

17:40
1
Genk krijgt ferme boost voor Europese verplaatsing naar Freiburg

Genk krijgt ferme boost voor Europese verplaatsing naar Freiburg

15:30
2
Na nieuwe tik klinkt er bij Standard vooral één pijnlijk besef Interview

Na nieuwe tik klinkt er bij Standard vooral één pijnlijk besef

17:20
Gekkenwerk op de slotspeeldag: beslissing van DAZN zorgt voor ongeziene situatie bij videorefs

Gekkenwerk op de slotspeeldag: beslissing van DAZN zorgt voor ongeziene situatie bij videorefs

17:00
9
10 miljoen pond boete en transferverbod van een jaar: Chelsea krijgt serieuze tik te verwerken

10 miljoen pond boete en transferverbod van een jaar: Chelsea krijgt serieuze tik te verwerken

16:30
3
Kantelpunt op komst? D-Day (en verkoop?) voor Belgische profclub

Kantelpunt op komst? D-Day (en verkoop?) voor Belgische profclub

16:20
4

 1/16 Finales
Panathinaikos Panathinaikos 1-0 Real Betis Real Betis
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1-2 FC Porto FC Porto
Bologna Bologna 1-1 AS Roma AS Roma
Lille OSC Lille OSC 0-1 Aston Villa Aston Villa
Nottingham Forest Nottingham Forest 0-1 FC Midtjylland FC Midtjylland
Celta De Vigo Celta De Vigo 1-1 Lyon Lyon
KRC Genk KRC Genk 1-0 Freiburg Freiburg
Ferencváros Ferencváros 2-0 Braga Braga
Braga Braga 18/03 Ferencváros Ferencváros
Freiburg Freiburg 19/03 KRC Genk KRC Genk
FC Midtjylland FC Midtjylland 19/03 Nottingham Forest Nottingham Forest
Lyon Lyon 19/03 Celta De Vigo Celta De Vigo
FC Porto FC Porto 19/03 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Aston Villa Aston Villa 19/03 Lille OSC Lille OSC
AS Roma AS Roma 19/03 Bologna Bologna
Real Betis Real Betis 19/03 Panathinaikos Panathinaikos

