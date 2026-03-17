Daan Heymans is bijzonder eerlijk over lastige situatie van KRC Genk

Racing Genk staat voor een zenuwslopende week in de strijd om de Champions' Play-offs. Daan Heymans beseft dat zijn ploeg in deze situatie zelf fouten maakte, maar wil nu vooral nog één keer alles geven.

Racing Genk moet deze week nog alles op alles zetten om zich te plaatsen voor de Champions' Play-offs. De Limburgers zijn afhankelijk van de resultaten van KAA Gent en misschien zelfs Anderlecht.

Verder moeten ze vooral zelf zien te winnen op het veld van RAAL La Louvière, best met zoveel mogelijk doelpunten. Dat zal geen makkelijke zaak worden. Op verplaatsing naar RAAL is geen cadeau dit seizoen.

"Het is iets wat we zelf in de hand hebben gewerkt", zucht Daan Heymans over de situatie. "Er zijn bepaalde wedstrijden waarin we de punten lieten liggen. Eigenlijk hadden we er gewoon al lang moeten bij zijn. Ook op basis van de expected points", gaat hij verder. "Het is jammer dat we afhankelijk zijn van andere ploegen, maar zo is het nu eenmaal."

Daan Heymans beseft dat Genk het zichzelf moeilijk maakte

Genk toonde de laatste weken dat het ook een heel fysieke ploeg kan zijn, die veel strijdlust toont. "Omdat we ook in deze situatie zitten. We hebben er zelf voor gezorgd dat het op die manier moet", zegt Heymans.



"Op bepaalde momenten wordt er goed voetbal gespeeld, maar de laatste wedstrijden moet het vooral van onze strijdkracht komen. Dat zullen we donderdag en op La Louvière ook moeten doen", aldus de middenvelder.