Tielemans, Lukaku en zelfs Courtois: de WK-stage in maart maakt heel wat duidelijk over motivatie sterren

Even werd gevreesd dat bondscoach Rudi Garcia met een sterk verzwakte groep naar de oefentrip in de Verenigde Staten moest vertrekken. De Belgische selectie kreeg de voorbije weken immers af te rekenen met meerdere blessures. Intussen is de situatie echter duidelijk verbeterd.

De Rode Duivels spelen eind deze maand twee oefenwedstrijden in de VS: op 28 maart tegen de Verenigde Staten en op 1 april tegen Mexico (Belgische tijd). De trip geldt als belangrijke voorbereiding richting het WK, waardoor de beschikbaarheid van zoveel mogelijk sterkhouders cruciaal is.

Goed nieuws komt er onder meer rond Charles De Ketelaere, die na zes weken afwezigheid zijn comeback maakte bij Atalanta. Ook Zeno Debast heeft opnieuw aangesloten bij de selectie van Sporting na een knieblessure. Daarnaast lijkt ook Hans Vanaken tijdig fit te geraken voor de reis, ondanks zijn heupblessure die hij zaterdag opliep.

Verder zijn verschillende Duivels opnieuw in actie bij hun clubs. Onder meer Leandro Trossard, Jeremy Doku, Thomas Meunier, Alexis Saelemaekers, Matz Sels en Dodi Lukebakio hebben hun ritme hervonden na eerdere blessures. 

Toch zijn er enkele jongens die de trip zeker moeten missen. Malick Fofana, Arthur Theate, Diego Moreira en Michy Batshuayi zijn niet inzetbaar. Bondscoach Garcia hoopt intussen dat er deze week geen nieuwe afwezigen bijkomen, want ook in competitie en Europa staan nog belangrijke wedstrijden op het programma.

De kern krijgt extra waarde doordat de as van het team, met onder anderen Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku, bevestigde de trip te willen meemaken. Het toont hun motivatie voor het toernooi. Zeker bij Courtois, die in het verleden door zijn drukke kalender zulke verplaatsingen al eens aan zich liet voorbijgaan. 

Huzarenstukje voor VAR zondag zonder buitenlanders: de busjes worden weer in dienst genomen

10:00
