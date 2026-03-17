Wonderbaarlijk seizoen levert op: 'Manchester United wil na Lammens nog een landgenoot in huis halen'

Manchester United zet zijn herstructurering verder en probeert stap voor stap dichter bij een terugkeer naar de top van het Engelse voetbal te komen. In dat kader overwegen de Mancunians om, na Senne Lammens, een tweede Belgisch talent aan te trekken.

Na enkele bijzonder moeilijke jaren is Manchester United weer helemaal terug in de Premier League. De Mancunians staan momenteel derde, achter Arsenal en Manchester City, en lijken goed op weg om opnieuw een ticket voor de Champions League te pakken.

Op Old Trafford zijn er meerdere jaren van herstructurering achter de rug. De focus ligt nu, zoals overal, steeds meer op jeugdopleiding of het vroeg vastleggen van nieuw talent, in plaats van het aantrekken van spelers die al volledig doorgebroken zijn.

Manchester United trekt ten aanval in het dossier Mika Godts

In dat opzicht lijkt Manchester United zijn positie onder de lat voor de komende jaren te hebben veiliggesteld met de komst van Senne Lammens. De doelman veroverde snel iedereen in Engeland, zeker na de missers van André Onana, Altay Bayındır en co.

🔴 🇧🇪 Manchester United officially made contact with Ajax Amsterdam to explore the potential terms of a deal for Mika Godts.



Belgian talent will be one of the main attractions in the upcoming market and expected to leave the Dutch club next summer. #MUFC #mercato #DiablesRouges pic.twitter.com/BCavCvOZbf — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) March 17, 2026

Lammens is intussen helemaal aangepast aan zijn nieuwe omgeving en zou de komende maanden zelfs gezelschap kunnen krijgen van een landgenoot. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri heeft Manchester United namelijk de eerste stappen gezet om Mika Godts binnen te halen. De Belg maakt indruk bij Ajax Amsterdam en United zou de voorbije dagen officiële contacten hebben aangeknoopt met de Amsterdammers.



Mika Godts is ondertussen 25 miljoen euro waard

Met 14 doelpunten en 9 assists in 25 competitiewedstrijden is de 20-jarige Belgische linksbuiten, opgeleid bij Sporting Anderlecht en Racing Genk, een van de kandidaten voor de prijs van Speler van het Seizoen in de Eredivisie.

Afgelopen weekend was hij opnieuw beslissend met een goal en een assist tegen Sparta Rotterdam. Godts, geboren in Leuven, ligt nog vast tot 2029 en wordt op de referentiesite Transfermarkt op 25 miljoen euro geschat.