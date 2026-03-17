Wonderbaarlijk seizoen levert op: 'Manchester United wil na Lammens nog een landgenoot in huis halen'

Manchester United zet zijn herstructurering verder en probeert stap voor stap dichter bij een terugkeer naar de top van het Engelse voetbal te komen. In dat kader overwegen de Mancunians om, na Senne Lammens, een tweede Belgisch talent aan te trekken.

Na enkele bijzonder moeilijke jaren is Manchester United weer helemaal terug in de Premier League. De Mancunians staan momenteel derde, achter Arsenal en Manchester City, en lijken goed op weg om opnieuw een ticket voor de Champions League te pakken.

Op Old Trafford zijn er meerdere jaren van herstructurering achter de rug. De focus ligt nu, zoals overal, steeds meer op jeugdopleiding of het vroeg vastleggen van nieuw talent, in plaats van het aantrekken van spelers die al volledig doorgebroken zijn.

Manchester United trekt ten aanval in het dossier Mika Godts

In dat opzicht lijkt Manchester United zijn positie onder de lat voor de komende jaren te hebben veiliggesteld met de komst van Senne Lammens. De doelman veroverde snel iedereen in Engeland, zeker na de missers van André Onana, Altay Bayındır en co.

Lammens is intussen helemaal aangepast aan zijn nieuwe omgeving en zou de komende maanden zelfs gezelschap kunnen krijgen van een landgenoot. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri heeft Manchester United namelijk de eerste stappen gezet om Mika Godts binnen te halen. De Belg maakt indruk bij Ajax Amsterdam en United zou de voorbije dagen officiële contacten hebben aangeknoopt met de Amsterdammers.

Mika Godts is ondertussen 25 miljoen euro waard

Met 14 doelpunten en 9 assists in 25 competitiewedstrijden is de 20-jarige Belgische linksbuiten, opgeleid bij Sporting Anderlecht en Racing Genk, een van de kandidaten voor de prijs van Speler van het Seizoen in de Eredivisie.

Afgelopen weekend was hij opnieuw beslissend met een goal en een assist tegen Sparta Rotterdam. Godts, geboren in Leuven, ligt nog vast tot 2029 en wordt op de referentiesite Transfermarkt op 25 miljoen euro geschat.

Bertaccini zijn grootste probleem bij Anderlecht is... een ploegmaat: hij is op dit moment ook al meer waard

Reeks van 30(!) matchen zonder overwinning binnenkort verleden tijd? Nu is het echt van moeten voor Standard

Nu al einde verhaal voor Adriano Bertaccini bij Anderlecht? Psycholoog roert zich

Anderlecht moet kiezen: het lijkt onwaarschijnlijk dat ze vijf miljoen op tafel leggen voor hem

Mist Genk straks play-off 1? "Als Hayen wat eerder was toegekomen bij Genk..."

De verwachte en een paar onverwachte mensen in glansrol: OH Leuven, KV Mechelen en Genk aan het feest

Pro League maakt zich al op voor juridische strijd: horrorscenario ontwikkelt zich in Challenger Pro League

Hein Vanhaezebrouck is zeker van de top zes: "Zij pakken het laatste ticket"

Verdiende Daam Foulon uitsluiting tegen Standard? Dit heeft Lardot erover te zeggen

Ex-Club Brugge-aanvaller wel, Neymar niet: wereldster niet blij met bondscoach Ancelotti

Daan Heymans is bijzonder eerlijk over lastige situatie van KRC Genk

🎥 "Hierdoor is het een revanche zonder rancune voor Vanderbiest en gaat KV Mechelen verdiend naar Play-off 1"

Akkoord gevonden: dit is de sportkledingsponsor die de Rode Duivels tot 2034 zal begeleiden

Huzarenstukje voor VAR zondag zonder buitenlanders: de busjes worden weer in dienst genomen

Belgische topclubs gaan concurrentie aan met Italiaanse en Nederlandse clubs voor absolute goalgetter

Ex-Antwerp-speler ineens in beeld bij nationale ploeg Frankrijk: "Dat zou waanzinnig zijn!"

Moet Rudi Garcia luisteren? "Selecteer De Bruyne en Lukaku niét voor het oefenkamp met de Rode Duivels"

Eden Hazard spreekt over zijn huidige rol bij Rode Duivels én verrast: "Met Marc Wilmots was het zó goed!"

En nu ziet KV Mechelen het groots: voorzitter Van Esch maakt ambitie bekend

Moeten Rode Duivels uitwijken? Iran is aan het onderhandelen met de FIFA

Was de rode kaart voor Bertaccini wel terecht? Jonathan Lardot geeft uitleg bij de fase

Cercle Brugge mag zich serieus bestolen voelen, zelfs scheidsrechtersbaas geeft hen gelijk: "Onbegrijpelijk!"

Tielemans, Lukaku en zelfs Courtois: de WK-stage in maart maakt heel wat duidelijk over motivatie sterren

🎥 Zware blessure voor één van de grootste Belgische talenten? Het ziet er niet goed uit

'Cercle en Standard gaan strijd aan met buitenlandse clubs voor jeugdproduct Anderlecht, KRC Genk en Antwerp'

Wat gebeurt er volgend seizoen? Deze drie scenario's liggen op tafel voor RSC Anderlecht en Jérémy Taravel

Geen Belgische teams meer in Champions League? Toch wel!

Na mislopen van play-off 1 blijft Westerlo bijzonder ambitieus

Brazilië op z'n kop! Carlo Ancelotti geeft tekst en uitleg bij niet-selectie van Neymar

Verschrikkelijk nieuws: Gent-fan die onwel werd op tribune is overleden

Duitse kritiek op Vincent Kompany ziet gebrek aan respect in actie van coach van Bayern München

'Vijf miljoen geweigerd': deze JPL-club zette ALLES op het behoud

Pocognoli verklapt hét geheim van Monaco en... stelt de eigen spelers met een kwinkslag teleur

Het ondenkbare kan nog altijd: eén rampscenario volstaat nog om Anderlecht uit play-off 1 te duwen

Is er een paleisrevolutie op komst in Deurne-Noord? 'Letter of interest mét bod op Antwerp FC'

Pep Guardiola heeft zijn keuze(s) gemaakt: 'Spanjaard stopt als coach van Manchester City en dit is zijn opvolger'

KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 La Louvière La Louvière

