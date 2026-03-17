Pro League maakt zich al op voor juridische strijd: horrorscenario ontwikkelt zich in Challenger Pro League

De nachtmerrie van de Pro League is zich aan het ontwikkelen in de Challenger Pro League. Olympic Charleroi is al zeker van degradatie, maar de volgende drie plaatsen worden ingenomen door beloftenteams. En die kunnen volgens het reglement niet degraderen.

Francs Borains en Seraing zagen het samen met Lokeren al lang aankomen en dienden klacht in bij de Belgische Mededingingsautoriteit en het BAS over de quota van de beloftenploegen in 1B. Er is immers na de stemming over de competitiehervorming in het reglement opgenomen dat er altijd vier beloftenploegen van de grote teams in 1B mogen spelen.

Kans dat nummer 13 degradeert wordt steeds realistischer

Als er vanuit Eerste Nationale geen beloftenteam stijgt, zijn de vier die er momenteel in spelen dus zeker van hun plaats. Na de uitslagen van afgelopen weekend volgen na Olympic Charleroi in volgorde Club NXT (18 punten), Jong Genk (25 punten), Francs Borains (27 punten), RSCA Futures (28 punten), RWDM (29 punten) en Seraing (33 punten).

Met nog vier speeldagen te gaan is de kans dus reëel dat er straks boven Charleroi drie beloftenteams staan en dat de nummer 13 moet degraderen. Een scenario dat nu al een horrorverhaal zou kunnen worden voor de Pro League, want naar wat we horen zullen Francs Borains of Seraing zich daar zeker niet bij neerleggen.

Bij het BAS vingen ze al bot

Zij vingen wel al bot bij het BAS. Francs Borains, KSC Lokeren en RFC Seraing wilden de bestaande regel laten aanpassen en klopten daarom aan bij de Pro League om het debat daarover op gang te brengen. Volgens hen werd de kwestie onterecht nooit ter stemming voorgelegd op de Algemene Vergadering, wat zij als een ernstige tekortkoming beschouwden.

Omdat er geen beslissing volgde, trokken de clubs naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) om de zaak juridisch aan te vechten. Het arbitragehof heeft hun klacht intussen afgewezen.



Lees ook... Geen Belgische teams meer in Champions League? Toch wel! ›

Verder juridisch gevecht zeker niet uitgesloten

Het BAS stelde vast dat er nooit een formele stemming op de agenda stond. Aangezien er dus geen stemming was ingediend, kon die ook niet geweigerd worden. Daarmee wordt de klacht van de betrokken clubs ongegrond verklaard.

De procedure bij het BMA loopt wel nog en bij een degradatie zal alles uit de kast gehaald worden qua juridische mogelijkheden. We hoeven er geen tekening bij te maken dat het sowieso straks een kluwen van jewelste gaat worden, want de drie beloftenteams gaan zich ineens niet allemaal uit de gevarenzone werken in de laatste vier wedstrijden.

Krijgt dus sowieso een staartje...